Técnico com câncer terminal realiza sonho de treinar o Liverpool e é ovacionado no Anfield

Ao entrar em campo, Eriksson, de 76 anos, foi ovacionado pela torcida presente no estádio de Anfield e ficou visivelmente emocionado. Além da seleção inglesa, que enfrenta o Brasil hoje, ele já esteve à frente de times como Benfica, Manchester City e Lazio. Sua grande vontade, no entanto, era treinar o time do coração.

“Quando eu era treinador, sempre sonhei com o Liverpool, mas isso nunca aconteceu. Esteve perto uma vez, houve uma conversa, muitos anos atrás. Nunca aconteceu, mas agora sim”, revelou na sexta-feira, em coletiva de imprensa na véspera da partida.