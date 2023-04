Erison festeja os dois gols na Argentina e aponta ‘estreia’ no São Paulo

Erison considerou o jogo desta quinta-feira, diante do Tigre, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana, a sua estreia na equipe do São Paulo. O atacante, autor dos dois gols da partida, lembrou que superou uma lesão muscular, sofrida logo em seu segundo jogo com a camisa tricolor.

“Eu dedico estes gols para a nossa comissão técnica e para os torcedores, que sempre me apoiaram durante minha recuperação”, disse o atleta, que revelou uma cobrança no vestiário, durante o intervalo em Buenos Aires.

“Não fomos bem no primeiro tempo. Deixamos a bola bater no nosso ataque e voltar. Um cobrou o outro no vestiário e voltamos mais atentos e ligados para o segundo tempo, quando saíram os gols”, disse o atacante, que fez dupla com David.

Erison considera a partida contra o Tigre, pela Copa Sul-Americana, como sua estreia com a camisa do São Paulo Foto: Diego Haliasz / EFE

Com a vitória sobre o Tigre, o São Paulo assumiu a liderança do Grupo D, ao lado do Tolima, que também venceu por 2 a 0 o Puerto Cabello. A segunda rodada da sul-americana só será disputada dia 18, quando o São Paulo recebe o Puerto Cabello, enquanto o Tigre visita o Tolima.

O São Paulo volta a jogar no dia 11, terça-feira que vem, quando vai enfrentar o Ituano pela Copa do Brasil, no Morumbi, pela terceira fase.