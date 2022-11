‘Também estou curioso’, diz Alex Sandro sobre escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo

Publicidade

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Não é só a torcida ou quem acompanha o dia a dia da seleção brasileira que está ansioso em saber qual será a escalação do Brasil para a estreia na Copa do Mundo do Catar. Na equipe, ninguém sabe oficialmente quem irá alinhar para a enfrentar a Sérvia na próxima quinta-feira. E até mesmo jogadores que se acostumaram com a titularidade têm demonstrado cautela.

“Ainda não sabemos, e eu também estou curioso”, afirmou neste domingo o lateral-esquerdo Alex Sandro, logo após participar do sexto treino do grupo, o primeiro em solo catariano. “O professor (Tite) tem confiança em todos e está sempre mudando a toda hora.”

E a fala nem pareceu meramente protocolar. Mesmo que tudo indique que o lateral da Juventus será titular da esquerda contra os sérvios - e provavelmente ao longo de toda a Copa do Mundo -, o jogador disse que não se sente dono da posição e ressaltou a qualidade do grupo.

“Eu sempre respeitei muito os outros jogadores da minha posição, então eu nunca disse que sou titular e nunca vou falar que sou titular. Faço isso por respeito e também por confiar no meu companheiro”, sustentou Alex Sandro. “Se eu jogar, obviamente que vou ficar muito feliz. Mas se meu companheiro jogar eu também vou estar feliz e confiante, porque tenho certeza que fará um grande trabalho”. Alex Telles é a outra opção para a ala esquerda.

Além de estar na expectativa sobre começar ou não a partida, o lateral da seleção lembrou que a escolha dos jogadores de outras posições também fará diferença na hora de atuar. Uma formação mais cautelosa, com Paquetá como armador, por exemplo, daria mais liberdade para Alex Sandro atacar.

“O Paquetá tem mais posse de bola, enquanto o Vinicius Jr. é mais agudo, ataca mais. Talvez com o Vinícius eu tenha que ficar mais (na contenção), para ele poder atacar, e com o Paquetá eu posso atacar mais”, comentou.