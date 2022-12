‘Escrevemos a história da África’, exalta Regragui após classificação histórica do Marrocos à semi

Marrocos vive um lindo conto de fadas na Copa do Mundo do Catar ao bater grandes seleções e ser a primeira africana a se classificar a uma semifinal do Mundial. A heroica vitória por 1 a 0 sobre Portugal teve méritos coletivos e individuais de um time disposto a escrever capítulos marcantes na história do futebol. O técnico marroquino Walid Regragui exaltou a atuação dos seus jogadores após o triunfo histórico.

“Antes do jogo, disse a eles que era preciso escrever a história da África. Estou muito, muito orgulhoso deles. Queríamos escrever uma história para a África, agora está feito e estamos felizes”, destacou.

Jogadores de Marrocos comemoram classificação histórica à semifinal da Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Paul Childs

A campanha invicta do Marrocos na Copa do Catar é irretocável. Foi líder do Grupo F e eliminou a Espanha nos pênaltis nas oitavas de final. A equipe sofreu apenas um gol até aqui - foi contra, do zagueiro Aguerd, contra o Canadá.

“É uma loucura. Estamos vivendo e sonhando e não queremos acordar. Estou arrepiado”, disse ele. “Tudo o que temos, nós merecemos. Trabalhamos duro. Ainda não acabou”, disse o atacante Sofiane Boufal.

Essa não é a primeira vez que Marrocos faz história. A seleção já foi a primeira africana a pontuar em uma Copa (1970), a avançar ao mata-mata (1986) e, agora, a chegar à semifinal da competição.

No primeiro Mundial em um país árabe, Marrocos foi abraçado por países do Oriente Médio e do Norte da África e recebeu apoio em todos os jogos até aqui. Milhares de torcedores dos diferentes países árabes levaram bandeiras marroquinas e cantaram juntos nas arquibancadas.