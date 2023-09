Eslováquia x Portugal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Eslováquia e Portugal se enfrentam nesta sexta-feira, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no estádio Tehelné pole, em Bratislava, pela quinta rodada do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa. O confronto reúne os dois primeiros colocados no grupo e os únicos que não perderam entre os seis times da chave.

A Eslováquia tem um empate e três vitórias. A última foi por 1 a 0 contra Liechtenstein. A seleção comandada pelo técnico italiano Francesco Calzona sofreu apenas um gol sofrido e conta com um ataque eficiente, com cinco gols em quatro partidas. A Eslováquia também venceu a Islândia por 2 a 1 e a Bósnia-Herzegovina por 2 a 0. O empate foi contra Luxemburgo, sem gols.

Do outro lado, Portugal tem o segundo melhor ataque das Eliminatórias europeias e 100% de aproveitamento. O time do técnico espanhol Roberto Martínez tem 14 gols em 4 jogos. E não sofreu nenhum gol. No último jogo, o placar veio com gol de Cristiano Ronaldo quase no fim contra a Islândia, 1 a 0. Antes disso, Portugal havia vencido a Bósnia-Herzegovina por 3 a 0, Luxemburgo, por 6 a 0 e Liechtenstein, por 4 a 0.

Eslováquia x Portugal Foto: Arte (Estad

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Bratislava, Eslováquia.

ESTÁDIO: Tehelné pole.

DATA: 08/09/2023 (sexta-feira).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

Globoplay (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ESLOVÁQUIA : Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Milan Škriniar, Denis Vavro, Dávid Hancko; Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka; Tomáš Suslov, Róbert Polievka, Róbert Mak. Técnico : Francesco Calzona.

: Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Milan Škriniar, Denis Vavro, Dávid Hancko; Patrik Hrošovský, Stanislav Lobotka, Juraj Kucka; Tomáš Suslov, Róbert Polievka, Róbert Mak. : Francesco Calzona. PORTUGAL: Diogo Costa; Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, Rúben Dias; João Cancelo, Bruno Fernandes, Rúben Neves, Diogo Dalot; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

ÚLTIMOS RESULTADOS