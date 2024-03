Eslovênia x Portugal: onde assistir, horário e escalação das seleções

Eslovênia e Portugal se enfrentam nesta terça-feira, dia 26, às 16h45 (horário de Brasília). No lado esloveno, a torcida deposita sua esperança no goleiro titular do Atlético de Madrid, Oblak. Outro destaque é o jovem centroavante Benjamin Sesko, de 20 anos, que defende o RB Leipzig.

Já os lusos devem esperar um time bem diferente daquele que venceu a Suécia por 5 a 2 na quinta-feira. O técnico Roberto Martínez vai promover o retorno de Cristiano Ronaldo, João Félix e outros seis jogadores que não atuaram na última partida. Com isso, outros oito nomes foram liberados, como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão. O objetivo da comissão é rodar o elenco para observar o maior número possível de atletas antes da Eurocopa 2024, disputada em junho na Alemanha.

Eslovênia e Portugal fazem amistoso nesta terça-feira. Foto: Arte/Estadão

ESLOVÊNIA X PORTUGAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO AMISTOSO

DATA: 26/03 (terça-feira).

26/03 (terça-feira). HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

16h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Stozice, em Ljubljana, na Eslovênia.

ONDE ASSISTIR ESLOVÊNIA X PORTUGAL AO VIVO

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ESLOVÊNIA E PORTUGAL

ESLOVÊNIA: Oblak; Balkovec, Bijol, Drkusic e Stojanovic; Mlakar, Kurtic, Cerin e Horvat; Sesko e Sporar. Técnico: Matjaz Kek.

Oblak; Balkovec, Bijol, Drkusic e Stojanovic; Mlakar, Kurtic, Cerin e Horvat; Sesko e Sporar. Matjaz Kek. PORTUGAL: Rui Patrício; Dalot, Pepe, António Silva e Cancelo; Danilo Pereira, Rúben Neves e Vitinha; Otávio, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ESLOVÊNIA E PORTUGAL

21/03 - Malta 2 x 2 Eslovênia - Amistoso.

- Amistoso. 21/03 - Portugal 5 x 2 Suécia - Amistoso.