Espanha confirma saída de Luis Enrique após eliminação na Copa e anuncia Luis de La Fuente

Acabou a passagem do técnico Luis Enrique frente à seleção da Espanha. A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) informou na manhã desta quinta-feira a saída do treinador, que não suportou a dura eliminação da equipe na Copa do Mundo frente ao Marrocos nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Os jogadores desperdiçaram todas as três cobranças.

Leia também Danilo se consolida na seleção brasileira com versatilidade e inteligência tática

“A RFEF agradece a Luis Enrique e toda a sua comissão técnica à frente da seleção nos últimos anos. A direção esportiva transmitiu ao presidente um relatório no qual se determina que um novo projeto deve começar para a seleção espanhola de futebol, com o objetivo de continuar com o crescimento alcançado nos últimos anos graças ao trabalho realizado por Luis Henrique e seus colaboradores”, diz parte do comunicado emitido pela Federação.

Nele, o trabalho de Luis Enrique é elogiado, mas não foi o suficiente para mantê-lo no cargo. “O técnico conseguiu dar um novo fôlego à seleção desde a sua chegada, em 2018, através de uma profunda renovação que consolidou uma mudança geracional na equipa e no futebol espanhol. Luis Enrique qualificou-se para duas Final Four da Liga das Nações da UEFA, das três que disputou como treinador; e chegou às semifinais da Euro 2020 com cunho próprio e com estilo definido. Ele optou por jovens talentos e tem semeado esperança no futuro da seleção espanhola”, finalizou.

Luis de la Fuente Castillo é o novo treinador da seleção espanhola, que desligou Luis Enrique do cargo após a eliminação na Copa do Mundo para Marrocos. Foto: Tiziana Fabi/AFP

Em entrevista coletiva, após a eliminação diante do Marrocos, Luis Enrique já havia indicado o seu desligamento da seleção. “Não posso falar nada sobre o meu futuro porque não sei, não é o momento de falar do meu futuro. O meu contrato está a terminar, mas estou muito confortável com o presidente e com o Molina (diretor esportivo da seleção espanhola) e, se dependesse de mim e pelo amor que recebi, continuaria por toda a minha vida, mas não é o caso. Tenho que pensar no que é melhor, para a seleção nacional e para Luis Enrique”, disse.

O treinador também chegou a ser defendido pelos jogadores. Ferran Torres, por exemplo, também sugeriu a permanência de Luis Enrique na Espanha. “Por mim ele ficaria aqui para sempre, é o técnico ideal para a seleção”, explicou o atacante do Barcelona e genro do treinador. O atleta namora uma de suas filhas.

A Espanha começou a Copa do Mundo fazendo 7 a 0 na Costa Rica e dando a impressão que seria a equipe a ser batida no torneio, mas ficou no empate por 1 a 1 com a Alemanha e perdeu para o Japão por 2 a 1. Não ganhou mais. A eliminação aconteceu frente ao Marrocos, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal.

Durante toda a competição, Luis Enrique mostrou um lado irreverente, muito participativo em “lives”. Uma delas viralizou ao afirmar que a Espanha jogava o futebol mais bonito da Copa do Mundo e alfinetou França e Brasil. Curiosamente, acabou sendo eliminado do torneio na partida seguinte ao discurso. A delegação espanhola já voltou a Madri cabisbaixa e pouco falou com a imprensa. Luis Enrique tinha contrato com a seleção apenas até o final da Copa do Mundo.

Luis de La Fuente assume

Logo após o anúncio do desligamento de Luis Enrique, a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou em suas redes sociais o novo comandante da Fúria. Luis de La Fuente, de 61 anos, foi confirmado no cargo. O treinador era o antigo comandante da seleção espanhola sub-21. A assinatura do contrato e a apresentação do técnico estão programadas para acontecer na próxima segunda-feira, 12.

Luis de La Fuente soma uma passagem de bastante êxito pelas seleções de base da Espanha. Em 2015, venceu a Eurocopa sub-19. Três anos mais tarde, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Mediterrâneos com a seleção sub-18, assumindo a sub-21 em julho daquele ano.

“A RFEF escolheu Luis de la Fuente como o novo treinador da seleção nacional. O diretor esportivo, José Francisco Molina, transferiu um relatório ao presidente, Luis Rubiales, no qual recomenda a escolha do técnico lariojano, até o momento técnico Sub-21, para liderar a nova etapa que se inicia após o Mundial Copa do Catar”, diz parte do comunicado emitido pela federação.

Com a equipe sub-21, conquistou a Eurocopa em 2019 e a medalha de prata nos Jogos de Tóquio em 2020. Em 2021, chegou a comandar a seleção principal em partida com a Lituânia. Os primeiros compromissos oficiais de De La Fuente serão contra Noruega e Escócia, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024.

Continua após a publicidade

🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022





Luis Enrique se pronuncia

Horas após a confirmação de que não continuaria no cargo de treinador da seleção espanhola, Luis Enrique usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o desligamento e seu tempo no comando da equipe. Na carta postada em sua conta oficial no Instagram, o espanhol agradeceu a oportunidade de ter comandado a seleção de seu país por 4 anos e lamentou “não poder ter ajudado mais”. Por fim, desejou sorte ao sucessor, Luis de La Fuente, e pediu apoio ao novo comandante.

“Em meu nome e de todos que participaram de minha comissão: Tudo começou há quatro anos e o tempo passou rápido demais. Só posso ficar super agradecido aos que me contrataram duas vezes (presidente Rubiales e o diretor esportivo Molina). A todos os empregados da RFEF com quem compartilhamos experiências e vivências de todo o tipo. Além, é claro, de todos os jogadores que foram exemplares em seus comportamentos e fiéis com as ideias implantadas. Lamento não ter conseguido ajudar ainda mais.

Também (agradeço) aos auxiliares (médicos, fisioterapeutas,funcionários, seguranças, equipe de mídia, de viagem, gerenciamento, Nuria e todas nutricionistas etc etc), que trabalham incansavelmente para ajudar os jogadores e a equipe em tudo que precisamos. Foi muito especial participar de tudo isso.

Por último, porém, não menos importante, agradeço a torcida que de maneira uniforme nos transmitiu apoio em todos os momentos, especialmente nos mais delicados. É hora de dar adeus e com isso vem um pensamento de que a seleção precisa de TODO apoio para que Luis de la Fuente consiga implementar tudo o que deseja. Vamos, Espanha! Até sempre. Obrigado! LEMG”, escreveu Luis Enrique.

Continua após a publicidade