‘Sexo é normal. Orgia na véspera de um jogo não é ideal’, diz Luis Enrique, da Espanha

O clima da Espanha é o mais leve possível após iniciar a Copa do Mundo com uma goleada por 7 a 0 sobre a Costa Rica. O bom momento vem permitindo que o técnico Luis Enrique realize lives na internet e aborde temas aleatórios e até sensíveis durante a competição. Questionado por um torcedor sobre relações sexuais na delegação, o treinador não titubeou e liberou os jogadores durante o Mundial.

“Considero o sexo importante e, como jogador, sempre que podíamos, eu e a minha mulher fazíamos o que tínhamos de fazer. Considero totalmente normal. Quer dizer, se o jogador vai para uma orgia na véspera de um jogo, não é ideal”, ponderou o treinador, que foi jogador da seleção espanhola.

Luis Enrique ainda reforçou o seu ponto de vista ao fazer uma comparação com a situação dos jogadores em seus clubes. “Quando se encontram nos clubes, os jogadores estão em casa e não me preocupa se o fazem ou não. Se o fazem é porque lhes fazem bem”, completou.

O técnico da Espanha, Luis Enrique, conversa com Sergio Busquets na partida contra a Costa Rica pela Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Albert Gea

A resposta do treinador ganhou repercussão no mundo afora, no entanto, é tratado com extrema normalidade por Luis Enrique, que mostrou seriedade, em diversas oportunidades, sobre o objetivo da Espanha na Copa do Mundo. Assim como os jogadores, o treinador tem os pés no chão, mas quer que sua equipe chegue o mais longe possível no Mundial.

Visita ilustre de campeão mundial

A Espanha recebeu uma visita ilustre durante os treinamentos. Campeão Mundial com a equipe em 2010, Andrés Iniesta esteve nas atividades de Luis Enrique e foi tietado pelos jovens jogadores que formam a seleção. Um dos mais animados com a visita foi o jovem Pedri, de apenas 20 anos. “É um orgulho conhecer meu ídolo, eu via pela TV e olhava como ele jogava. É um orgulho muito grande conhecê-lo”, disse.

A seleção espanhola pode eliminar a rival Alemanha em caso de vitória em jogo marcado para este domingo, às 16h (horário de Brasília), no Al Bayt Stadium. Para a equipe alemã cair na primeira fase, o Japão também precisará pontuar em jogo contra a Costa Rica.