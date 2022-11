Espanha desafia clima e ‘zebra’ Costa Rica de olho no bicampeonato mundial

Publicidade

Campeã da Copa do Mundo de 2010, a Espanha entra em campo para dar o primeiro passo rumo ao bicampeonato nesta quarta-feira, às 13h, diante da Costa Rica, no estádio Al Thumama. O adversário já fez grandes exibições em Mundiais e sonha em surpreender novamente, assim como aconteceu em 2014, quando ajudou a eliminar logo na primeira fase duas potências do futebol: Inglaterra e Itália.

Na Copa do Mundo de 2018, a Espanha caiu nas oitavas de final ao perder nos pênaltis para a Rússia, dona da casa. Já a Costa Rica caiu na fase de grupos. Na ocasião, somou apenas um ponto, em um grupo com Brasil, Sérvia e Suíça. Espanha e Costa Rica vão se enfrentar pela primeira vez em Copas do Mundo. O time europeu nunca perdeu para uma seleção da Concacaf. Foram quatro jogos, com três triunfos e um empate.

A Espanha é uma das seleções que mais está sofrendo com o clima quente e o uso do ar-condicionado. Dani Carvajal e Hugo Guillamón estão com sintomas gripais e são dúvidas. A expectativa, no entanto, é que estejam em campo neste jogo de estreia.

O técnico Luis Enrique, que deixou Sérgio Ramos de fora da lista, teve que cortar o lateral-esquerdo José Gaya de última hora e convocou o jovem Alejandro Balde, do Barcelona, em seu lugar. São oito jogadores do time catalão, dentre eles, o líder Busquets. “Eu escolho os jogadores com base no sentimento que tenho e vou decidir a escalação com base na partida, no adversário. Não tenho dúvidas pela vertente física nem tática. Tenho dúvidas pelo nível que estão. Os treinos estão espetaculares, treinamos a um nível de intensidade que facilita para a gente entrar nas partidas bem”, assegurou o treinador.

Apesar de enfrentar uma das favoritas ao título, a Costa Rica deve entrar em campo com uma equipe ofensiva, no 4-3-3. O goleiro Keylor Navas, que vem sendo reserva no PSG, está confirmado e traz consigo toda uma expectativa por já ter brilhado em Mundiais.

Outro jogador conhecido entre os brasileiros é Bryan Ruiz, que já chegou a defender o Santos, mas a grande estrela é ninguém menos que Joel Campbell, do Leon, do México.

“Talvez não aconteça hoje, mas para um garoto que ouve Bryan Ruiz falar hoje sobre ser campeão mundial, em 10 anos não parecerá tão natural dizer: ‘Queremos ser campeões. Espero que sejamos corajosos ao dizer isso sempre. É a única maneira de começar a ser um campeão mundial’”, disse o treinador Luis Fernando Suárez.

FICHA TÉCNICA

ESPANHA X COSTA RICA

ESPANHA - Unai Simon; Carvajal, Laporte, Paul Torres e Jordi Alba; Pedri, Busquets e Gavi; Ferran Torres, Morata e Ansu Fati. Técnico: Luis Enrique.

COSTA RICA - Keylor Navas; Carlos Martinez, Francisco Calvo, Oscar Duarte e Oviedo; Tejeda, Bennette e Gerson Torres; Borges, Contreras e Campbell. Técnico: Luis Fernando Suárez.

ÁRBITRO - Mohammed Abdulla Hassan Mohamed (Emirados Árabes Unidos)

HORÁRIO - 13h.

LOCAL - Estádio Al Thumama, em Doha.