Espanha desembarca no Catar para a Copa do Mundo com possibilidade de corte do lateral Gayá

A Espanha desembarcou no Catar na madrugada desta sexta-feira para a disputa da Copa do Mundo. A seleção, que busca o seu segundo título mundial, chegou por volta das 3h no horário local (21 de Brasília) na Universidade do Catar, onde ficará hospedada durante o torneio. O primeiro treino será realizado no período da tarde.

Na quarta-feira, os comandados de Luis Enrique venceram a Jordânia, por 3 a 1, em amistoso preparatório. No aquecimento para a partida, o lateral-esquerdo Gayá sofreu uma entorse no tornozelo direito e corre risco de ficar fora do Mundial. A comissão técnica aguarda uma resposta do departamento médico sobre as condições físicas do jogador do Valencia.

Espanha desembarcou no Catar para a disputa da Copa do Mundo. Gayá (centro) pode ser cortado. Foto: Hamad I Mohammed/REUTERS

“Numa ação fortuita, sozinho, dando um cruzamento, ele teve um pequeno problema”, explicou o técnico Luis Enrique, após a partida. “Amanhã (esta sexta-feira) tomaremos uma decisão quando tivermos clareza sobre isso, mas é a notícia desagradável destes primeiros dias”, concluiu.

Caso Gayá não se recupere e for cortado, a imprensa espanhola especula os nomes dos laterais Marcos Alonso e Álex Balde, ambos do Barcelona, como candidatos à posição. De acordo com o regulamento, cada seleção pode fazer alterações de última hora na lista de 26 nomes até 24 horas antes de sua primeira partida na Copa do Mundo.

A Espanha está no Grupo E e estreia no dia 23 de novembro, contra a Costa Rica. No dia 27, encara a Alemanha, e fecha a primeira fase diante do Japão, no dia 1º de dezembro.