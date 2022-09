Espanha perde da Suíça e é ultrapassada por Portugal na Liga das Nações

A Espanha foi surpreendida pela Suíça, adversária do Brasil na Copa do Mundo, na tarde deste sábado ao perder por 2 a 1, em plena La Romareda, em Zaragoza, pela quinta rodada da Liga das Nações. Com isso, acabou deixando escapar a liderança do Grupo 2, já que Portugal goleou a República Checa por 4 a 0, em dia que Cristiano Ronaldo passou em branco.

A derrota foi a primeira da seleção espanhola, que acabou caindo para a segunda posição, com oito pontos, atrás de Portugal, que assumiu a liderança, com dez. A Suíça subiu para o terceiro lugar, com seis, na frente da República Checa, com quatro.

Com gols de Akanji e Êmbolo, Suíça surpreendeu a Espanha e ganhou a partida por 2 a 1. Foto: Javier Soriano/AFP

Portugal e Espanha irão se enfrentar na próxima terça-feira, às 15h45, no estádio Municipal de Braga. A equipe lusitana avança com um empate, enquanto que os espanhóis precisarão vencer, por qualquer placar.

Adversária do Brasil na Copa do Mundo, a Suíça fez um primeiro tempo cirúrgico, mostrando que seu forte será novamente a marcação. A Espanha se surpreendeu quando o time suíço subiu as linhas e dificultou sua saída de bola, tanto que quase levou o gol aos 16 minutos. Êmbolo recebeu de Shaqiri e chutou rasteiro. Unai Simón salvou.

A Espanha não conseguiu achar espaço e viu a Suíça abrir o marcador aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio, Akanji subiu sozinho para fazer 1 a 0. A bola entrou no ângulo. Após o gol, o time espanhol tentou pressionar, mas quase levou o segundo.

Aos 42, Shaqiri passou por quatro marcadores e chutou. Unai Simón fez uma defesa espetacular e deu mais confiança para a Espanha na volta do segundo tempo. Aos nove, Asensio avançou pela direita e cruzou para Jordi Alba. Ele chutou para deixar tudo igual.

Mas a festa durou pouco tempo. A Suíça novamente aproveitou uma das poucas oportunidades criadas. Em nova cobrança de escanteio, Akanji desviou e Êmbolo, na pequena área, completou para confirmar o triunfo do time suíço.

Apesar de estar atrás do placar, Luis Enrique aproveitou o jogo para fazer alguns testes, visando a Copa do Mundo. Borja Iglesias e Nico Williams fizeram suas estreias pela equipe espanhola, que acabou caindo para o segundo lugar do grupo.

PORTUGAL MASSACRA

Portugal parece que vem forte para a Copa do Mundo. Apesar de Cristiano Ronaldo passar em branco, a equipe portuguesa venceu a República Checa por sonoros 4 a 0, na Fortuna Arena.

O astro correu, lutou, até sangrou, em um choque de cabeça, mas não marcou neste sábado. Mesmo assim, Portugal foi arrasador. Aos 32 minutos, abriu o placar com Dalot. O lateral recebeu de Rafael Leão e fez 1 a 0. O segundo foi aos 46, com Bruno Fernandes, que recebeu passe preciso de Mário Rui para ampliar.

O dia era do lateral Dalot. Aos seis minutos do segundo tempo, ele recebeu na entrada da área, tirou a marcação da jogada e mandou no cantinho para fazer o terceiro. O placar foi encerrado aos 36. Diogo Jota aproveitou um desvio de Cristiano Ronaldo para fechar a surra portuguesa.