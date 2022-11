Espanha x Alemanha: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar segue com mais jogos pela segunda rodada neste domingo (27). Fechando o dia de partidas do grupo E, Espanha e Alemanha se enfrentam, às 16h (pelo horário de Brasília) no estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), CazeTV no Youtube (Streaming), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Na primeira rodada, a Espanha ‘espantou’ o mundo ao vencer a Costa Rica por 7 a 0. Atuando da sua maneira, a equipe de Luis Enrique não encontrou resistência e assumiu a liderança do grupo E.

Comandada em campo por Gavi, Pedri, Ferran Torres e companhia, a seleção espanhola mostrou do que é capaz na Copa do Mundo do Catar.

Já a Alemanha acabou sendo responsável por uma das surpresas do mundial até o momento. Após um primeiro tempo excelente, a equipe tomou a virada e foi derrotada pelo Japão por 2 a 1.

Para a segunda rodada da competição, Hans Flick segue apostando em uma equipe formada por Kimmich, Gundogan e Thomas Muller; Gnabry, Musiala e Havertz do meio de campo para a frente.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Alemanha e Espanha acontece neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Al Bayt, em Al Khor, no Catar

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), CazeTV no Youtube (Streaming), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESPANHA X ALEMANHA

ESPANHA - Unai Simón; Azpilicueta, Rodri, Laporte e Jordi Alba; Busquets, Gavi e Pedri; Ferrán Torres, Asensio e Dani Olmo. Técnico: Luis Enrique

ALEMANHA - Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck e Raum; Kimmich, Gundogan e Thomas Muller; Gnabry, Musiala e Havertz. Técnico: Hans-Dieter Flick

QUEM APITA?

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)

Assistente 1: Hessel Steegstra (Holanda)

Assistente 2: Jan de Vries (Holanda)

Quarto árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

VAR: Paulus van Boekel (Holanda)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Espanha aplicou a maior goleada da edição até agora, ao vencer a Costa Rica por 7 a 0.

Já a Alemanha foi superada de virada pelo Japão, por 2 a 1.