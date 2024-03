Espanha x Brasil: onde assistir, horário e escalação das seleções

Depois da vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra, em Wembley, o Brasil vai a campo às 17h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, para encarar a Espanha. Mais do que buscar a segunda vitória sob o comando de Dorival Júnior, a seleção tem como objetivo enviar uma mensagem contra o racismo, em resposta aos ataques que Vinícius Júnior vem sofrendo em território espanhol como jogador merengue.

As lágrimas derramadas pelo atacante do Real Madrid na coletiva de segunda-feira, na véspera do amistoso, deixam claro o quanto a jornada tem sido complicada. “Cada vez estou mais triste e tenho menos vontade de jogar. Mas não vou desistir”, disse, ao rebater críticas da imprensa espanhola. “Eles (jornalistas) têm que falar menos das coisas de errado que eu faço dentro de campo.”

Espanha e Brasil se enfrentam em amistoso no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira. Foto: Arte/Estadão

O amistoso desta terça foi marcado justamente por causa do racismo sofrido pelo brasileiro na Espanha. A CBF e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) se uniram e organizaram a partida para divulgar campanha com o lema “Uma só pele, uma só identidade”. A figura de Vini será utilizada como símbolo em diferentes ações no Bernabéu, como a colocação de cartazes em várias partes do estádio.

PUBLICIDADE Titular contra a Inglaterra, Vinícius deve começar jogando mais uma vez, mas a escalação pode ter mudanças, conforme indicado por Dorival Júnior. Apesar do grande clamor popular para que o técnico comece jogando com Endrick, autor do gol da vitória contra os ingleses, a possibilidade já foi descartada. “O Endrick não inicia como titular amanhã. Com certeza, ele ainda dará muitas alegrias à torcida madrilenha, não tenho dúvidas. É um garoto com um futuro brilhante pela frente. Tudo é questão de tempo, um amadurecimento um pouco maior. Mas, com certeza, a sua torcida o terá contra, infelizmente, mas por muitos minutos dentro de campo. Podem aguardar”, disse o treinador.

Assim como o Brasil agendou dois amistosos com europeus nesta Data Fifa, a Espanha organizou seu calendário com duas partidas contra sul-americanos. Antes do compromisso desta terça, jogando com um time misto, perdeu por 1 a 0 para a Colômbia de Jhon Arias, Luis Díaz e James Rodríguez, invicta há 20 partidas.

Depois da derrota, o técnico Luis de la Fuente dá muito valor ao duelo com a pentacampeã mundial. “Poderia ser uma semifinal ou final de uma Copa do Mundo. Sabemos o quão importante é para o nosso futuro. Com um rival como o Brasil, há muito mais foco e atenção. Queremos estar à altura da atmosfera que é gerada em torno de uma combinação dessas características.”

De la Fuente terá um reforço importante para tentar superar os brasileiros. O volante Rodri, destaque do Manchester City, está disponível depois resolver problemas pessoais que o tiraram do jogo contra a Colômbia e dos últimos treinamentos. Além disso, o treinador deve utilizar os demais titulares que poupou frente aos colombianos.

ESPANHA X BRASIL: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO INTERNACIONAL

DATA: 26/03 (terça-feira).

26/03 (terça-feira). HORÁRIO: 17h30 (horário de Brasília).

17h30 (horário de Brasília). LOCAL: Santiago Bernabéu, em Madri, Espanha.

ONDE ASSISTIR ESPANHA X BRASIL AO VIVO

Globo (TV aberta).

Sportv (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ESPANHA E BRASIL

ESPANHA: Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand e Grimaldo; Rodri, Mikel Merino (Álex Baena) e Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo e Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

Unai Simón; Carvajal, Laporte, Le Normand e Grimaldo; Rodri, Mikel Merino (Álex Baena) e Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo e Morata. Luis de la Fuente. BRASIL: Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendel; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Vini, Rodrygo e Raphinha. Técnico: Dorival Júnior.