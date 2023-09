Espanha x Chipre: onde assistir, horário e escalação das equipes

Espanha e Chipre se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela 6ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa. No Grupo A, a seleção espanhola é vice-líder, atrás da Escócia e com dois jogos a menos, enquanto o Chipre é lanterna, com quatro derrotas. A partida acontece no estádio Nuevo Los Cármene, em Granada, no país ibérico.

Campeã da Liga das Nações neste ano – derrotou a Croácia na decisão –, a Espanha tenta mostrar seu favoritismo nas Eliminatórias. Na última partida, nesta sexta-feira, goleou a seleção da Geórgia por 7 a 1, fora de casa. Justamente por causa da disputa da competição europeia que conquistou, até o momento disputou penas três partidas nesta fase preliminar.

Na última semana, Rodri, volante da seleção espanhola, se envolveu em uma polêmica ao criticar a ida de atletas, que atuavam na Europa, para o futebol da Arábia Saudita. “O futebol europeu perde com essa situação. É totalmente compreensível dadas as quantias de dinheiro que estão oferecendo”, disse, durante entrevista coletiva.

Espanha e Chipre se enfrentam nesta terça-feira pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

ESPANHA X CHIPRE

LOCAL: Granada, Espanha.

ESTÁDIO: Nuevo Los Cármene.

DATA: 12/09/2023 (terça-feira).

HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ESPANHA: Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, José Luis Gayà; Fabián Ruiz, Rodri, Marco Asensio e Gavi; Dani Olmo e Álvaro Morata. Técnico : Luis de la Fuente.

Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, José Luis Gayà; Fabián Ruiz, Rodri, Marco Asensio e Gavi; Dani Olmo e Álvaro Morata. : Luis de la Fuente. CHIPRE: Mall; Karo, Laifis, Roberge; Antoniou, Kyriakou, Loannou, Charalampous, Correia; Kastanos, Pittas. Técnico: Temuri Ketsbaia.

ÚLTIMOS RESULTADOS