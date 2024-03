Espanha x Colômbia: onde assistir, horário e escalação das seleções

Segunda adversária do Brasil nesta Data Fifa, a Espanha entra em campo nesta sexta-feira, no Estádio Olímpico de Londres para enfrentar a Colômbia, em amistoso com início marcado para as 17h30 (horário de Brasília). A seleção espanhola está invicta há oito partidas, mas os colombianos ostentam uma marca ainda mais expressiva, já que não perdem há 19 jogos.

A Colômbia, que não esteve na Copa do Mundo do Catar, está bem na disputa das Eliminatórias da Copa de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Ocupa a terceira colocação, com 12 pontos, três a menos que a líder Argentina e um a menos que o vice-líder Uruguai. Já a Espanha vinha disputando, até o ano passado, as Eliminatórias da Eurocopa-2024 e se classificou em primeiro lugar de sua chave.

Espanha e Colômbia se enfrentam nesta sexta-feira, em Londres. Foto: Arte/Estaddão

ESPANHA X COLÔMBIA: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO INTERNACIONAL

DATA: 22/03 (sexta-feira).

22/03 (sexta-feira). HORÁRIO: 17h30 (horário de Brasília).

17h30 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico de Londres (ING).

ONDE ASSISTIR ESPANHA X COLÔMBIA AO VIVO

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE ESPANHA E COLÔMBIA

ESPANHA: Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte e Grimaldo; Merino, Rodri e Ruiz; Olmo, Morata e Nico Williams. Técnico: Luis de la Fuente

COLÔMBIA: Ospina; Muñoz, Mojica, Lucumi e Arias; Castaño, Carrascal, Quintero e James Rodriguez; Luis Diaz e Borré. Técnico: Nestor Lorenzo

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ESPANHA X COLÔMBIA