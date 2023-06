Croácia x Espanha: onde assistir, horário e escalação das equipes

Croácia e Espanha decidem neste domingo, 18, às 15h45 (de Brasília), quem será o campeão da terceira edição da Liga das Nações da UEFA. A decisão será disputada no estádio De Kuip, em Roterdã, na Holanda. Tanto croatas como espanhóis buscam o título inédito da competição, que tem França e Portugal como vencedores das edições anteriores.

Algoz do Brasil na Copa do Mundo do Catar e terceira colocada no Mundial, a Croácia chegou à decisão da Liga das Nações depois de eliminar a Holanda na semifinal, com vitória por 4 a 2 na prorrogação. A Espanha, que foi vice-campeã do torneio na última edição, alcançou a decisão ao deixar a Itália pelo caminho. A vitória por 2 a 1 sobre os italianos foi conquistada no fim, com gol de Joselu.

CROÁCIA X ESPANHA

LOCAL : Roterdã, Holanda.

: Roterdã, Holanda. ESTÁDIO : De Kuip

: De Kuip DATA : 18 de junho de 2023 (domingo).

: 18 de junho de 2023 (domingo). HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

Croácia e Espanha vão decidir a Liga das Nações Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada).

(TV fechada). ESPN (TV fechada).

(TV fechada). STAR+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CROÁCIA : Livakovic; Juranovic, Sutalo, Erlic e Sosa; Kovacic, Brozovic e Modric; Pasalic, Kramaric e Perisic. Técnico : Ruslan Rotan.

: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Erlic e Sosa; Kovacic, Brozovic e Modric; Pasalic, Kramaric e Perisic. : Ruslan Rotan. ESPANHA: Kepa; Carvajal, Nacho Fernández, Laporte e Jordi Alba; Rodri, Fabián Ruiz e Gavi; Asensio, Joselu e Dani Olmo. Técnico: Luis de la Fuente.

ÚLTIMOS RESULTADOS