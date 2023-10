Espanha x Escócia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Espanha e Escócia se enfrentam nesta quinta-feira, 12, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no estádio Olímpico de La Cartuja em Sevilha, no país ibérico. A partida é válida pelas Eliminatórias da Eurocopa e é um confronto direto pela liderança do Grupo A da fase preliminar da competição.

Líder do grupo, a Escócia chega para a partida com 100% de aproveitamento – tendo inclusive vencido a Espanha nesta Eliminatórias. Caso vença, os visitantes abrem nove pontos de vantagem na liderança da chave e encaminham sua classificação para a competição, que será disputada na Alemanha em 2024.

Já a Espanha tenta se recuperar. Com nove pontos e uma partida a menos, a seleção pode diminuir para a apenas três pontos a vantagem da Escócia no Grupo A, com ainda um jogo a menos do que os rivais da chave.

Espanha e Escócia se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

ESPANHA x ESCÓCIA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 12/10 (quinta-feira).

: 12/10 (quinta-feira). HORÁRIO : 15h45 (horário de Brasília).

: 15h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha.

ONDE ASSISTIR ESPANHA x ESCÓCIA

Star+.

ESCALAÇÕES DE ESPANHA E ESCÓCIA

ESPANHA - Kepa Arrizabalaga; Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Dani Carvajal, Alejandro Baldé; Rodri, Gavi, Mikel Merino; Ferran Torres, Nico Williams, Álvaro Morata. Técnico : Luis de la Fuente.

- Kepa Arrizabalaga; Robin Le Normand, Aymeric Laporte, Dani Carvajal, Alejandro Baldé; Rodri, Gavi, Mikel Merino; Ferran Torres, Nico Williams, Álvaro Morata. : Luis de la Fuente. ESCÓCIA - Angus Gunn; Jack Hendry, Ryan Porteous, Scott McKenna; Callum McGregor, Billy Gilmour, Aaron Hickey, Andrew Robertson; Scott McTominay, John McGinn e Che Adams. Técnico: Steve Clarke.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ESPANHA X ESCÓCIA