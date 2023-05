Espanyol x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Barcelona vai jogar neste domingo, às 16h, já pensando em levantar a taça da La Liga. Se bater o Espanyol e contar com tropeços de Real Madrid e Atlético de Madrid, o time catalão confirma o título espanhol com quatro rodadas de antecedência.

Já o Espanyol vive situação completamente distinta. Vice-lanterna do campeonato, é só a segunda participação na elite do futebol espanhol e a equipe está apenas com 31 pontos. O rival da rodada, por outro lado, tem 82 pontos.

Espanyol recebe o líder Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Barcelona, Espanha.

ESTÁDIO: Estádio Cornellà-El Prat.

DATA: 14 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (tv fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ESPANYOL: Fernando Pacheco; Óscar Gil, César Montes, Sergi Gómez, Leandro Cabrera e Brian Oliván; Javier Puado, Denis Suárez, Sergi Darder e Martin Braithwaite; Joselu. Técnico: Luis García.

BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araujo, Christensen e Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Dembélé, Lewandowski e Gavi. Técnico: Xavi Hernández.

ARBITRAGEM

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea

Assistente 1: Pérez del Palomar

Assistente 2: Núñez Fernández

VAR: Iglesias Villanueva

ÚLTIMOS RESULTADOS