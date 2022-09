Especialista em futebol internacional, Silvio Lancellotti morre aos 78 anos

Morreu nesta terça-feira o experiente jornalista Silvio Lancellotti, especialista na cobertura de futebol internacional. Ele tinha 78 anos e estava internado na UTI do Hospital São Paulo depois de sofrer uma parada cardíaca no último dia 6. Silvio Lancellotti escrevia para o portal R7 desde 2012 como colunista.

Silvio Lancellotti tinha 78 anos e foi um icônico do jornalismo esportivo internacional

Silvio Lancellotti nasceu em São Vicente, litoral paulista, em 1944. A princípio, ele queria se dedicar à arquitetura, por isso fez faculdade em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie e trabalhou na prefeitura de São Paulo na área.

Aos domingos, Silvio Lancellotti era figura carimbada nos jogos do Campeonato Italiano da Band. Em parceria com Luciano do Valle, fez carreira como comentarista e assim deixou seu nome marcado no jornalismo esportivo.

Silvio Lancellotti começou no jornalismo em 1968, passou um tempo nos Estados Unidos e quando voltou trabalhou na Revista Veja. Também passou por IstoÉ, Vogue e Gourmet. No Estadão e na Folha, foi colunista de esporte e gastronomia, outra de suas especialidades.

Na televisão, além de marcar época na Rede Bandeirantes, trabalhou na Manchete, Globo, Record e ESPN.

Nos últimos anos, Lancellotti se dedicava mais à escrita, mantendo um blog no portal R7. Sua paixão se traduzia na quantidade de livros que escreveu, especialmente voltados para a culinária e o esporte. Seu último lançamento foi Os Assassinos do Abecedário, cuja publicação foi feita há poucos meses.