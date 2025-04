ESPN anuncia acerto pela transmissão da Série B no mesmo dia em que se inicia a competição

No dia em que marca o início da Série B do Campeonato Brasileiro, a ESPN anunciou o acerto pelos direitos de transmissão da segunda divisão nacional. Depois de semanas de negociação do Grupo Disney com Libra e LFU (que tem 16 dos 20 participantes da competição), as partes chegaram a um acordo pelo pacote da segunda divisão do Campeonato Brasileiro – e que não passou pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Goiás e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), em Goiânia, na abertura da Série B. Até esta sexta-feira, não estava oficializada a plataforma em que o torcedores poderia acompanhar o duelo. Com o acordo, os duelos serão transmitidos na TV fechada (ESPN) e streaming (Disney+). Os canais substituem SporTV e Premiere, que anunciaram a competição nacional nos últimos 28 anos.

PUBLICIDADE O contrato da Libra e LFU com a ESPN será de três anos, e irá suprir a demanda pelos 380 jogos da competição – semelhante ao que o Grupo Globo fez durante as últimas duas décadas. Além disso, RedeTV!, Desimpedidos e Kwai também chegaram a um acordo em paralelo mas sem abranger todas as partidas do torneio nacional. A TV aberta também irá relançar o programa “Bola na Rede” para a cobertura da competição. Os três players secundário selaram contrato de um ano, com as partidas divididas da seguinte forma:

RedeTV! (TV aberta): jogos às quintas 21h35 e sábados 16h (dois por rodada)

Desimpedidos (Youtube): jogos às quintas 21h35 e sábados 16h (dois por rodada)

Kwai (Aplicativo gratuito): jogos às terças 19h30 (um por rodada)

Segundo apurou o Estadão, a indefinição fez o preço dos direitos baixar, já que a competição está em vias de se iniciar. Isso irritou diversos clubes da Série B, que estão vendendo seus direitos basicamente pelos mesmos valores que foram negociados no ano passado. Ainda, questões técnicas e logísticas do canal do Grupo Disney foram impeditivos para que o acordo fosse selado anteriormente, sem que ele precisasse ser selado às vésperas do início das disputas.

ESPN chegou a um acordo para transmissão dos 380 jogos da Série B a partir de 2025. Foto: Joilson Marconne/CBF

Às vésperas de selar o acordo, A ESPN cotou, às pressas, passagens para Belém, onde Paysandu e Athletico-PR duelam na sexta-feira à noite, e Curitiba, onde Coritiba e Vila Nova se enfrentam no sábado à tarde. A iminência de transmitir o torneio também mudou toda a escala de repórteres e produtores do canal. A Globo chegou a fazer uma oferta, mas tendo em vista outros direitos de transmissão já adquiridos e outros projetos, optou por sair do processo.

Libra e LFU, em negociação conjunta, também chegaram a um acordo pela venda do patrocínio máster da competição. Para esta temporada, a Superbet, que também estampa o espaço frontal dos uniformes de Fluminense e São Paulo, herdará os naming rights do torneio.

Segundo apurou o Estadão, o contrato anual com cláusulas para possível renovação, deve girar em torno de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões. A marca será a maior fonte de receita de LFU e Libra na Série B (que, somados, os blocos contam com 16 dos 20 clubes na disputa), superior à quantia arrecadada com os direitos de transmissão – que foram acordados somente nesta semana.

A casa de apostas substitui a Betnacional. Ela já havia substituído a Betano, que permaneceu com os naming rights da Série A desde a última temporada. À época, a concorrente pagou cerca de R$ 80 milhões por temporada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segundo estimativas do mercado.