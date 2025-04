ESPN se aproxima de acerto com a Série B, mas campeonato segue ‘no escuro’ a 3 dias do início

Onde assistir aos jogos da Série B do Brasileirão em 2025? A três dias do jogo de abertura - Goiás x Amazonas, nesta sexta-feira, em Goiânia - não se sabe.

PUBLICIDADE O Estadão apurou que há um acerto da ESPN para transmitir os 380 jogos da Série B pelos próximos três anos, mas o acordo ainda não foi anunciado mesmo às vésperas do início da competição. O anúncio está “parado” há semanas devido a algumas incertezas e detalhes para torná-lo oficial. Entre eles, a questão técnica e logística do canal do grupo Disney, que neste momento não tem uma forma viável de gerar a transmissão do campeonato inteiro, com inúmeras câmeras ao redor do estádio e outras tecnologias necessárias para garantir a exibição das partidas.

Taça do Campeonato Brasileiro Série B Foto: Andre Borges/CBF

A ideia é a ESPN exibir partidas em seus canais e também no Disney+, o streaming do grupo. A ESPN está cotando às pressas passagens para Belém, onde Paysandu e Athletico-PR duelam na sexta-feira à noite, e Curitiba, onde Coritiba e Vila Nova se enfrentam no sábado à tarde.

A iminência de transmitir o torneio também mudou toda a escala de repórteres e produtores do canal.

As negociações dos direitos de transmissão da Série B ocorrem em conjunto por Libra e LFU (que tem 16 dos 20 participantes da competição). A CBF não participa das negociações, deixando isso a cargo dos grupos. Ainda existem pacotes na TV aberta e pay-per-view disponíveis para compra.

Segundo apurou o Estadão, a indefinição tem feito o preço dos direitos baixar, já que a competição está em vias de se iniciar. Isso irritou diversos clubes da Série B, que estão vendendo seus direitos basicamente pelos mesmos valores que foram negociados no ano passado.

A RedeTV é uma das potenciais interessadas em adquirir o pacote de TV aberta. Por outro lado, a Globa não entrou na jogada, encerrando um vínculo de 28 anos com a Série B. O grupo carioca durante anos era o responsável pelas transmissões em TV fechada e no pay-per-view.

A Globo chegou a fazer uma oferta, mas tendo em vista outros direitos de transmissão já adquiridos e outros projetos, optou por sair do processo.

O canal Premiere, pay-per-view do futebol do grupo Globo, ficará também sem a Série B, após exibir todos os jogos das duas principais divisões do futebol brasileiro durante décadas.