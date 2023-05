O Coritiba anunciou na noite desta sexta-feira que vai reintegrar a seu elenco o atacante Alef Manga, afastado do elenco desde o dia 10 de maio. O jogador é citado no inquérito elaborado pelo Ministério Público de Goiás, no âmbito da Operação Penalidade Máxima, que investiga um esquema de apostas que visava manipular resultados das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, além de outros torneios estaduais.

Alef Manga não foi denunciado até o momento e prestou depoimento ao MP-GO nesta sexta. A equipe paranaense alega não ter conhecimento até aqui de evidências que comprovem a participação do atleta no esquema de apostas.

“O Coritiba Foot Ball Club informa que em virtude da inexistência, até este momento, de evidências que sejam de conhecimento do Clube, que comprovem a participação do atleta Alef Manga em atos ilegais que atentem contra o resultado de partidas de futebol, bem como, diante da sua própria alegação de inocência, o mesmo participará regularmente das atividades do departamento de futebol, a partir da próxima segunda-feira″, relatou o clube em nota.

Alef Manga voltará aos treinamento do time do Alto da Glória na próxima segunda-feira. Foto: Divulgação/ Coritiba FC

O Coritiba, no entanto, manifesta que a decisão pode ser revogada caso se desenhe no futuro qualquer tipo de alteração no status de Alef Manga no processo. “O Coritiba esclarece ainda que esta decisão poderá ser modificada ou revogada, a qualquer tempo, se necessário for, em decorrência do transcurso das investigações da Operação Penalidade Máxima 2″.

O que o inquérito diz sobre a atuação de Alef Manga junto aos apostadores?

Alef Manga aparece em troca de mensagens entre apostadores como um dos cinco atletas de Ceará, Coritiba, Juventude e Athletico-PR envolvidos em uma das rodadas de apostas mais bem sucedidas da quadrilha. O grupo apostou R$ 8.430, ao todo, que todos eles tomariam cartões amarelos em suas partidas da 25ª rodada do Brasileirão, em setembro de 2022. Com o acerto, o prêmio foi de R$ 730.616,00.

Os valores foram compartilhados nas trocas de mensagens anexadas à investigação. Em outra conversa, o suposto líder do esquema, o empresário Bruno Lopez, diz que Manga recebeu R$ 50 mil como “sinal”, pagamento antecipado, e ainda faltavam mais R$ 35 mil do acordo. O atacante coxa-branca foi o quinto jogador com mais cartões amarelos no Brasileirão do ano passado: 13 advertências.