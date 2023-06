STJD aplica novas punições a jogadores envolvidos em esquema de apostas; veja penas

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta terça-feira mais cinco atletas por envolvimento no esquema de apostas que visava manipular resultados das Séries A e B do Campeonato Brasileiro de 2022 e Estaduais de 2023. Ygor Catatau, ex-Sampaio Corrêa e hoje no iraniano Sepahan, foi banido do futebol, mas, como atua no exterior, a pena não tem aplicação prática no momento.

Ygor Catatau foi apontado como intermediário dos apostadores para cooptar outros quatro atletas da equipe maranhense para que participassem do esquema e também foi multado em R$ 70 mil. Além de Catatau, foram julgados Allan Godói, André Queixo, Mateusinho e Paulo Sérgio. Todos atuavam no Sampaio Corrêa na temporada passada.

Mateusinho, lateral atualmente no Cuiabá, e Paulo Sérgio, zagueiro do Operário de Ponta Grossa, foram suspensos por 720 dias e ainda receberam uma pena pecuniária. Enquanto o atleta da equipe mato-grossense terá de arcar com multa de R$ 50 mil, o jogador do time paranaense foi multado em R$ 70 mil.

O volante André Queixo, que esteve no Ituano no início da temporada e se transferiu para o Nam Dinh, do Iraque, não recebeu punição, mas foi multado em R$ 50 mil.

Allan Godói, zagueiro do Operário de Ponta Grossa, foi absolvido das acusações por falta de provas, de acordo com análise dos auditores do STJD. Para todos os casos, cabe recurso ao pleno do tribunal.

Na semana passada, o STJD já havia iniciado o processo de julgamento de outros atletas envolvidos no esquema. O tribunal decidiu as penas de Eduardo Bauermann (Santos), Fernando Neto (São Bernardo), Gabriel Tota (sem clube), Igor Cariús (Sport), Kevin Lomónaco (Bragantino), Matheus Gomes (sem clube), Moraes (Aparecidense-GO) e Paulo Miranda (sem clube).

Gabriel Tota, ex-Juventude, e Matheus Gomes, ex-Sergipe, foram banidos do futebol. Bauermann foi suspenso por 12 partidas. O lateral-esquerdo Igor Cariús, atleta do Sport, foi o único absolvido pelos auditores. Moraes pegou 760 dias de gancho, Paulo Miranda, mil dias, Fernando Neto e Kevin Lomónaco, 380 dias.