‘Essa juventude tem de ler a história, tem de ver o que o Zagallo fez para o futebol’, diz Cafu

O anúncio da morte de Zagallo, que ocorreu na noite da última sexta-feira, pegou o mundo do esporte de surpresa. Quem ia acordando no sábado pela manhã foi se deparando com a notícia de que o Velho Lobo, único tetracampeão do mundo, tinha partido. Diversos jogadores, clubes e entidades do futebol brasileiro e internacional se despediram do lendário jogador e treinador.

Zagallo montou uma verdadeira família por onde passou, especialmente na seleção brasileira. É bastante comum encontrar postagens e mensagens de diversas personalidades carregadas de amor e carinho. Há aqueles, inclusive, que o chamam de ‘pai’. É o caso de Cafu, capitão do penta e recordista de partidas pelo Brasil: foram 142. Disputou quatro Copas do Mundo, sendo três finais.

O mundo teve que te engolir, pai Zagallo! Cafu

Em entrevista ao Estadão, Cafu relembrou seu primeiro e último encontro com Zagallo. Os ensinamentos que teve com o Velho Lobo e o legado que deixa para as futuras gerações de futebol. O lendário lateral considera que é primordial que a memória de Zagallo permaneça viva.

Cafu tinha Zagallo como um 'pai'. Foto: Reprodução/Instagram @cafu2

Como foi a última vez que você esteve com Zagallo? Sobre o que vocês conversaram? Qual foi a última coisa que ele te disse?

A última vez que eu estive com o professor Zagallo, foi uma homenagem que nós fizemos no aniversário dele. Nós fizemos uma surpresa para ele no Rio de Janeiro. E fizemos uma homenagem. Levamos uma camisa para ele, com o número dele. Acho que fui eu, Dunga, teve mais alguns outros jogadores também. Esse foi o último contato que eu tive com ele.

Nós conversamos exatamente sobre isso. A alegria de viver, a felicidade de viver. A paixão que ele tinha de viver, pela seleção brasileira… Falamos um pouco em relação à seleção, a times, essas coisas.

A última coisa, eu lembro muito bem: “vocês continuam me sacaneando, né?”

E sua primeira vez com ele?

A primeira vez que eu encontrei o Zagallo foi nas Eliminatórias. As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994. Foi o meu primeiro contato, o meu primeiro encontro com o Zagallo. Ali, nós já sabíamos da história do Zagallo. Já sabíamos da importância que o Zagallo tinha pro futebol mundial, quando ele era o auxiliar do Parreira.

Foi o maior técnico que você já teve? Por que?

Olha, vou ser sincero. Foi um dos grandes técnicos que eu tive, sim. Eu tive grandes treinadores, todos os treinadores que eu passei, foram treinadores vencedores.

E o Zagallo é mais que vencedor, né? O Zagallo foi uma referência na maneira de jogar, na maneira com que ele revolucionou o futebol, já como treinador em 1970. Depois veio tentando implantar isso no futebol atual até onde ele atuou. Foi sim, um dos grandes treinadores que eu tive, e um dos grandes treinadores da história do futebol mundial, né?

É possível dizer que o futebol atual está carente de ídolos vitoriosos, como foi Zagallo. Há, recentemente, os feitos de Abel Ferreira no Palmeiras. Um pouco mais atrás, Muricy Ramalho no São Paulo. Na Europa tem o Pep Guardiola… você acha que faltam mais pessoas como o Zagallo no futebol?

Carente de ídolos vitoriosos, tanto como treinadores, como jogadores, e como exemplos também. Exemplo, esse, como foi o Zagallo. Estamos muito carentes, sim, isso é uma discussão diária nossa em relação à carência dos grandes ídolos do futebol e dos carismáticos do futebol, como foi o Zagallo.

No futebol, não só brasileiro, mas no futebol mundial sempre vai fazer falta, sempre vai faltar um Zagallo da vida. Alegre, feliz, contente, um cara que se compromete aquilo que faz, um cara que ama o que faz. É claro que vai fazer falta, e dificilmente nós vamos encontrar outro como Zagallo.

É incontestável a falta que Zagallo faz pro futebol. Mesmo aqueles que não o viram, sabem de sua importância. Como fazer para que as próximas gerações tenham essa noção de quem foi Pelé, Zagallo, e a representatividade deles?

Bom, na realidade, nós não tivemos essa honra de ver os Zagallo jogar, a não ser pelos vídeos. Eu tive a oportunidade de ver os vídeos dele depois que eu comecei a conviver mais com ele. É uma coisa impressionante. Essa juventude, realmente, tem de ler a história, tem de ver o que o Zagallo fez para o futebol. O Zagallo vai fazer muita falta em todos os sentidos, tanto dentro como fora de campo. O Zagallo tem de ser referência. Como é: referência mundial.

Quando se fala: “o mundo, agora vai saber quem é o Zagallo”. Não. O mundo já sabe quem é o Zagallo. O mundo faz referência para o Zagallo há muito, muito tempo. O Zagallo marcou e vai marcar a história do futebol como os grandes jogadores marcaram. Como Pelé marcou, como Maradona marcou, como Garrincha. E o Zagallo está aí entre eles.

Qual o peso que Zagallo tem na pessoa que Cafu é hoje como ser humano e no que Cafu foi como jogador?

Bom, quando eu conheci o Zagallo, eu já era um jogador formado. Já era titular do São Paulo, já vinha sendo titular na seleção brasileira. Mas, o Zagallo sempre nos ensina algo, sempre tira algo diferente, para nos ensinar, tanto profissionalmente, como na vida pessoal. O comprometimento é uma das peças fundamentais dos Zagallo, o amor, a paixão que o Zagallo tem com tudo. Os concelhos que o Zagallo me dava, principalmente na maneira de jogar, de nunca ser diferente daquilo que eu era quando fui convocado.

Então, o Zagallo nos ensina muito, tanto dentro como fora de campo. E fora de campo nos ensinou a lidar com as dificuldades de uma maneira muito serena, muito tranquila.

Se você pudesse mandar uma última mensagem a Zagallo, o que falaria?

A última mensagem do Zagallo que eu falaria? ‘Vocês vão ter que me engolir! O mundo teve que te engolir, pai Zagallo!’ (risos). Essa seria a minha última mensagem para ele.

Qual foi o maior ensinamento de Zagallo para você? O que ele deixa de legado?

O maior ensinamento do Zagallo me deixou e o legado é que eu tinha de ser eu mesmo, que eu nunca fugisse das minhas características. Seja você. Eu acho que isso é um dos maiores ensinamentos que ele me deixou, e o legado que o Zagallo deixou sempre vai deixar, é o amor pela seleção brasileira.

Quando se fala de Zagallo, é impossível não pensar na seleção brasileira. Analisando hoje: como você avalia o momento do Brasil? Sem técnico, com mudanças no comando, insegurança nas Eliminatórias…

O momento da seleção brasileira não é um momento bom, todo mundo está vendo. É um momento que a seleção brasileira precisava de algumas reformulações. As reformulações foram feitas, mas, infelizmente, a paciência não é a mesma.

Em relação aos resultados, é muito triste, porque o futebol brasileiro é bem maior do que tudo isso que nós estamos vivendo, tanto dentro como fora de campo. Esperamos que possam resolver todos os problemas de extracampo, principalmente quando se trata de problemas de dirigentes, para que a seleção possa ter o seu comando, possa ter o seu treinador, e possa ter uma seleção apta a disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo, e até ganhar uma Copa do Mundo.