‘Está cada vez mais a cara do Corinthians’, elogia Fernando Lázaro após terceira vitória seguida

O Corinthians chegou aos 13 pontos no Paulistão após vencer de forma convincente o Botafogo por 2 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, pela sexta rodada da competição. Esta foi a quarta vitória, sendo a terceira seguida, e o desempenho em campo tem agradado os torcedores. Questionado se a equipe já estava com a sua cara, o treinador de 41 anos distribuiu os méritos com o elenco.

“O grupo está se formando, ideias estão sendo colocadas e isso está sendo assimilado. Está cada vez mais a cara do Corinthians. A gente teve o controle durante todo o jogo, sendo que no primeiro tempo foi maior, impondo ritmo de jogo com e sem a bola”, disse.

O Corinthians está na primeira posição do Grupo C do Paulistão, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Diante do Botafogo, a atuação consistente no primeiro tempo envolveu o adversário e “matou” o jogo antes do intervalo. Renato Augusto e Róger Guedes voltaram a jogar bem e tramaram a ótima jogada no primeiro gol do time.

Lázaro gostou da melhora da equipe nos últimos jogos e elogiou a qualidade dos jogadores. “Essa evolução é importante e ainda tem margem para mais. Estou satisfeito no momento”, comentou.

Na próxima rodada, o Corinthians quer manter o bom momento quando enfrentar o São Bernardo, na quinta-feira, às 19h30, fora de casa. Já no domingo, o time terá pela frente a Portuguesa, às 16h, no Canindé.