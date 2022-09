Estádio do Tottenham passa por transformação para receber jogo da NFL; Assista

O futebol americano será jogado em um espaço inusitado nas próximas semanas. Londres receberá importantes franquias da NFL e seus estádios terão uma nova cara. Nesta terça-feira, um vídeo sobre as transformações pelas quais o estádio do Tottenham está passando viralizaram nas redes sociais.

No vídeo, é possível notar as mudanças feitas no gramado do futebol, que é recolhido em um modelo semelhante ao do Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, na Espanha. O objetivo é que o gramado não seja lesado e possa ser realocado sem causar prejuízos esportivos ao Tottenham. Assista:

Estádio do Tottenham se transforma para jogo da NFL

Além disso, outras alterações notadas acontecem nas primeiras fileiras das arquibancadas, assim como a saída do gol e a instalação do símbolo na NFL, a liga de futebol norte-americano.

Em 2021, o Tottenham recebeu eventos da NFL. Foto: AP Photo/Matt Dunham

Neste domingo, às 10h30, está agendado o primeiro jogo da NFL em Londres. O duelo entre New Orleans Saints e Minessota Vikings abre esta semana em que o futebol americano promete tomar conta da capital inglesa.

Mais tarde, no dia 9 de outubro, novamente às 10h30, será a vez do Green Bay Packers medir forças com o New York Giants. Por fim, no dia 30 de outubro, no mesmo horário, o mítico estádio de Wembley será palco do duelo entre Jacksonville Jaguars e Denver Broncos.