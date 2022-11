Estados Unidos x Gales: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Estados Unidos e País de Gales estreiam na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 21, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. A partida é válida pelo Grupo B, composto também por Inglaterra e Irã, que também se enfrentam nesta segunda. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Leia também Messi encerra preparação física e faz primeiro treino com o grupo da Argentina

Um dos próximos anfitriões do mundial de 2026 ao lado de México e Canadá, os Estados Unidos voltam a jogar uma Copa do Mundo depois de não conseguirem se classificar para o torneio na Rússia, há quatro anos. O técnico Gregg Berhalter aposta na juventude de promissores jogadores que atuam em grandes centros da Europa, como Christian Pullisic (Chelsea), Weston McKennie (Juventus) e Sergiño Dest (Barcelona).

Já o País de Gales retorna a uma Copa do Mundo depois de 64 anos, na sua segunda participação na história em mundiais — a primeira foi em 1958. Se os Estados Unidos vão a campo apostando as fichas no talento de jovens jogadores, Robert Page, técnico da seleção galesa, conta com a experiência de Gareth Bale e Aaron Ramsey para conquistar os três pontos contra os americanos.

EUA x País de Gales se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pelo Grupo B.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre EUA e País de Gales acontece nesta segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ESTADOS UNIDOS: Matt Turner; Sergiño Dest, Aaron Long, Walker Zimmerman e Antonee Robinson; Tyler Adams, Kellyn Acosta e Weston McKennie; Christian Pulisic, Giovanni Reyna e Timothy Weah. Técnico: Gregg Berhalter.

PAÍS DE GALES: Wayne Hennessey; Chris Mepham, Joe Rodon e Ben Davies; Connor Roberts, Ethan Ampadu, Aaron Ramsey, Jonny Williams, Dan James e Harry Wilson; Gareth Bale. Técnico: Robert Page.

QUEM APITA?

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Catar)

Assistente 1: Taleb Al Marri (Catar)

Assistente 2: Ahmed Almaqaleh (Catar)

Quarto árbitro: Ning Ma (China)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

AVAR: Redouane Jiyed (Marrocos)

Continua após a publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em setembro, os Estados Unidos jogaram dois amistosos contra seleções que estão no mundial do Catar: perderam para o Japão por 2 a 0, e empataram sem gols contra a Arábia Saudita.

O País de Gales vem de um retrospecto negativo de cinco jogos sem vitória. Nos dois últimos confrontos, os galeses perderam por 1 a 0 para a Polônia, e de 2 a 1 para a Bélgica. A última vitória da equipe foi na repescagem contra a Ucrânia, em junho, na partida que classificou Gales para o torneio.