Estêvão tem números melhores que Neymar em seu primeiro Brasileirão; veja comparação

A vitória do Palmeiras sobre o Criciúma por 5 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro foi importante não só para manter o clube na corrida pelo título com o Botafogo, mas também para consolidar a temporada de Estêvão. Em sua 22ª partida neste edição, ele igualou as marcas de Neymar em 2009, quando disputou pela primeira vez a competição. Além disso, o atacante alviverde tem uma média de gols e assistências por partida superior ao ex-Santos.

Nesta temporada, Estêvão já marcou nove gols e deu sete assistências no Brasileirão. Ao todo, são 16 participações em gols marcados pelo Palmeiras em apenas 22 partidas – uma média de 0,72 participação a gol por jogo. Em comparação, Neymar, quando estreou com a camisa alvinegra em 2009, anotou 10 gols e seis assistências, mesmo número de participações que o atacante palmeirense, mas em 33 partidas – uma média de 0,48 por jogo.

Tecnicamente, Estêvão disputa seu segundo Brasileirão com a camisa alviverde. Na última partida do último ano, o atacante entrou em campo contra o Cruzeiro, em jogo que sacramentou o 12º título brasileiro do Palmeiras. Considerando esta partida, a média do atacante cai para 0,69 participação para gol por jogo.

Estêvão chegou a nove gols pelo Palmeiras nesta temporada do Campeonato Brasileiro. Foto: Cesar Greco/ Palmeiras

Estêvão ainda pode melhorar a marcar e superar o número de gols que Neymar teve na temporada 2009. Até o final do Brasileirão, o Palmeiras disputará 12 jogos, na briga pelo título contra o Botafogo. A reta final do Brasileirão, há 15 anos, foi justamente o que impulsionou os números de Neymar: o atacante santista marcou seis em gols nas cinco rodadas finais, contra Náutico, Internacional, Coritiba e Cruzeiro – só passou em branco contra o Avaí.

PUBLICIDADE “Falem do Estêvão, que não vou dizer o que penso, vou pedir à Leila para não vender este jogador. O pai, o empresário e ele vão ficar tristes. Deixem ele ficar conosco até 2027. Acho mesmo que este jogador é diferente de tudo que eu já vi. Um garoto que defende, ataca, se mostra para o jogo”, afirmou Abel Ferreira, em maio deste ano. Estêvão, no entanto, já teve sua venda negociada junto ao Chelsea, ainda aos 17 anos. Ele deixará em 2025, após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

A operação total foi fechada em 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), acima do valor da multa rescisória, que era de 45 milhões de euros (R$ 262 milhões), acertada quando o jogador assinou o primeiro contrato profissional, em abril de 2023. O Palmeiras já tem garantidos 45 milhões de euros e pode receber mais 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões) em metas. O clube fica com 70% do valor, o restante é do atleta e de sua família.

Além de Neymar, Estêvão pode superar o número de gols que Endrick teve no Brasileirão de 2023. O atacante, que hoje defende o Real Madrid, marcou 11 gols na edição da última temporada e foi crucial na arrancada que o Palmeiras teve na reta final, superando o Botafogo na corrida pelo título. Quando foi vendido ao Real Madrid, a negociação de Endrick contou com valores semelhantes ao de Estêvão. Nos últimos jogos das Eliminatórias, ambos foram convocados por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira.