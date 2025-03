Estêvão iguala recorde e chama atenção na Europa: ‘Ofuscou Neymar’

Estêvão brilhou na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o São Bernardo, neste sábado, e além de ter sido decisivo para a classificação do time alviverde às semifinais do Campeonato Paulista, igualou um recorde de ninguém menos que Neymar.

Com os dois gols marcados em São Bernardo do Campo, Estêvão chegou a 30 participações em gol (20 gols feitos e dez assistências) antes de completar 18 anos. Neymar conseguiu 19 gols e 11 assistências antes da maioridade com o Santos. Como só completa 18 anos no próximo 24 de abril, o palmeirense provavelmente vai superar a marca do astro santista.

São Bernardo x Palmeiras. Estevão comemora seu gol. Foto: Ag Paulistao Foto: Ag.Paulistão

O feito chamou atenção do jornal espanhol As, segundo o qual, Estevão ‘ofusca Neymar’. “A quantidade de recursos que o atacante brasileiro demonstra ter anda de mãos dadas com a sua melhoria física. Dribles, combinações... Os dois gols do promissor futebolista demonstram as infinitas possibilidades que ele pode oferecer ao ataque”, escreveu o As sobre o jovem, que no meio do ano vai se mudar para o Chelsea, que pagou cerca de R$ 360 milhões por ele.

“Se no Palmeiras esfregaram as mãos na venda do seu talentoso futebolista, o valor que o Chelsea pagou cada vez faz mais sentido e esse número poderia ter crescido se a venda tivesse ocorrido mais tarde. Este 2025 será o seu teste decisivo antes de chegar a um futebol diferente, mas se Estêvão trabalhar na proporção do seu potencial, não parece ter muitos freios no seu futuro.”