Mesmo sem a liderança do Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa de 2024, é inegável que a Bélgica é a favorita da chave. Para alcançar a líder Áustria com 7 pontos, os comandados de Domenico Tedesco têm de bater a frágil Estônia nesta terça-feira, pela 4ª rodada do torneio.

Os belgas têm tido boas atuações sob o comando do técnico italiano de apenas 37 anos. Prova disso é o goleador Romelu Lukaku, que ao contrário do que ocorre na Internazionale, vem demonstrado boas atuações na seleção nacional. Foi dos pés dele o único gol do empate em 1 a 1 com a Áustria, justamente o time o qual os belgas querem alcançar.

ESTÔNIA X BÉLGICA

LOCAL : Tallinn, Estônia.

: Tallinn, Estônia. ESTÁDIO : Le Coq Arena.

: Le Coq Arena. DATA : 20 de junho de 2023 (terça-feira).

: 20 de junho de 2023 (terça-feira). HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

Estônia x Bélgica: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV 5.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

ESTÔNIA : Hein; Peetson, Mets e Kuusk; Lukka, Miller, Kait, Vassiljev e Sinyavskiy; Anier e Sappinen. Técnico : Thomas Häberli.

: Hein; Peetson, Mets e Kuusk; Lukka, Miller, Kait, Vassiljev e Sinyavskiy; Anier e Sappinen. : Thomas Häberli. BÉLGICA: Courtois; Faes, Dendoncker e Theate; Lukebakio Castagne, Tielemans, Mangala e Doku; Carrasco e Lukaku. Técnico: Domenico Tedesco.

ÚLTIMOS RESULTADOS: