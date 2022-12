Estreia de Pelé na seleção foi no Maracanã e com gol, apesar da derrota para a Argentina

A primeira vez que o menino de olhos grandes e sorriso largo entrou em campo para defender a seleção brasileira foi na tradicional Copa Roca de 1957. O Brasil nunca havia ganhado uma Copa do Mundo. Fazia sete anos da choradeira que foi a decisão de 1950 contra o Uruguai, também no Rio. A convocação do futuro craque foi divulgada no dia 4 de julho de 1957, pelo técnico da então Confederação Brasileira de Desportos (CBD), Sílvio Pirillo. Ele montou, na época, uma seleção considerada fraca, com muitos jogadores novos e sem senhum entrosamento. Pele era um desses jogadores.

Antes de vestir as cores nacionais, Pelé já vinha encantando os torcedores do Santos e tirando o sono de seus adversários. Nos treinos para o clássico com a Argentina, o garoto chamou atenção e despontou como promessa. Nada mais do que isso. Na cobertura da preparação para aquele jogo, a reportagem do Estadão pontua jogadas que demonstravam o “poderio dos avantes, principalmente do trio central Luizinho, Pelé e Moacir”.

O texto do jornal destacou ainda que a composição de linha com Pelé havia demonstrado a capacidade de “envolver por completo a defesa oposta, dentro de sua técnica superior” que a caracterizava. Mas na partida do dia 7 de julho, no Maracanã, com a presença de 80 mil pessoas, a máxima “treino é treino, jogo é jogo” se fez presente, e o Brasil foi derrotado por 2 a 1.

Em sua estreia, Pelé não decepcionou. Ele saiu do banco de reservas para substituir Del Vecchio. Marcou um gol dentro da área, aos 32 minutos, quando o Brasil perdia por 1 a 0, deixando uma ótima impressão diante de um rival de peso como era e ainda é a Argentina - campeã do mundo na Copa do Catar 2022.

Na segunda e última partida da Copa Roca, em 10 de julho, a vitória brasileira foi decidida sob novas regras que levaram a disputa para a prorrogação. O resultado de 2 a 0 contou também com um gol do jovem atacante do Santos, que conseguiu dominar uma bola chutada na pequena área e abrir o placar. Os brasileiros venceram a competição e passaram os argentinos em número de títulos. O Brasil era tetra na Copa Roca.

O bom desempenho de Pelé animou os torcedores, que passaram a seguir com maior interesse sua carreira no Santos. No ano seguinte, Pelé dominou os gramados e cresceu em reconhecimento. Chegou a ganhar uma crônica dedicatória de ninguém menos que Nelson Rodrigues. Ganharia outras depois. “Anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei (...) do seu peito parecem pender mantos invisíveis (...) há de ofuscar toda a corte em derredor!” escreveu o cronista.

Eram os primeiros passos e gols de um jogador que mudaria a história da seleção brasileira. No ano seguinte, ainda menor de idade, Pelé estava disputando sua primeira Copa do Mundo, na Suécia, e faria do Brasil o seu campeão, também o primeiro dos três que ganharia pela seleção (1962 e 1970). Pelé chegou a registrar sua estreia nas redes sociais.