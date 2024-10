Estreia de Filipe Luís no Flamengo é destaque em jornal espanhol: ‘Surpreende o Brasil’

Com uma longa carreira na Europa, a estreia de Filipe Luís como treinador do Flamengo foi vista como um sucesso pela imprensa espanhola. A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, já teve uma influência do ex-lateral no esquema e desempenho da equipe em campo. Além disso, ele promoveu mudanças na equipe que vinha atuando com o então treinador Tite.

“Filipe Luís surpreende o Brasil”, diz manchete do diário As, da Espanha. “Sua estreia não poderia ter sido melhor, com a vitória por 1 a 0, graças ao gol de Alex Sandro. O brasileiro deixou sua marca com várias mudanças significativas, e a grande surpresa foi a volta de Gabigol”, escreveu o jornal.

Filipe Luís começou em janeiro como treinador do sub-17 do Flamengo; em junho, assumiu o comando da equipe sub-20, após a saída de Mario Jorge para a Arábia Saudita. Em outubro, foi alçado à equipe profissional do Flamengo. Desde que atuava como lateral-esquerdo do Flamengo, o jogador já almejava o posto de treinador da equipe principal. A “surpresa”, destacada pelo periódico espanhol, se deve à rapidez com que atingiu essa meta.

Filipe Luís venceu o Corinthians em sua estreia pelo Flamengo. Foto: Pedro Kirilos/ Estadão

"O tempo dirá se Filipe Luis é bom treinador. Até o momento, seus primeiros passos se agigantaram com duas promoções em menos de um ano." Em sua primeira partida, o treinador teve pouco tempo para trabalhar esquemas táticos em campo. Na maior parte do tempo, utilizou vídeos para instruir os jogadores para a partida contra o Corinthians. Além disso, promoveu mudanças no time titular, como a entrada de Leo Ortiz no lugar de Fabrício Bruno, a volta de Gabigol, preterido por Tite, e Rossi no lugar de Matheus Cunha no gol. "Eu tinha um planejamento e um objetivo muito claro no pós-carreira. Me preparei durante muitos anos e estudei bastante. Antes ou depois, aconteceria, eu sabia que aconteceria. Tentei me preparar o mais rápido possível para viver deste lado. Não é fácil. Estou falando na vitória, isso é mais fácil, mas existirão dias em que falarei na derrota e vai doer. É a profissão que escolhi. Sou muito apaixonado pelo que faço", disse, em entrevista coletiva após o jogo.

Inicialmente anunciado como interino, Filipe Luís tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, mesmo com as eleições no clube acontecendo ainda neste ano.