Estrelas do futebol ucraniano fazem partida beneficente para reconstruir escola destruída na guerra

O jogador ucraniano do Arsenal, Oleksandr Zinchenko, um dos promotores de uma partida beneficente para reconstruir uma escola na Ucrânia, confessou à AFP que olhando nos olhos das crianças de seu país que viveram e vivem sob a ocupação russa “você percebe as feridas mentais que elas terão pelo resto de suas vidas.”

O jogador de 26 anos voltou ao seu país em maio pela primeira vez desde o início do conflito com a Rússia em fevereiro de 2022, visitando a cidade e a escola The Mykhailo-Kotsiubynsky Lyceum, no norte da Ucrânia. A escola foi seriamente danificada após um ataque de foguete em 4 de março do ano passado, que matou uma faxineira de 64 anos. O ataque poderia ter sido muito pior porque havia 100 civis no prédio.

“Fiquei muito zangado, foi moralmente difícil para mim entender”, disse à AFP o diretor da escola, Mykola Shpak. “Quando vi o nível de destruição, entendi todo o trabalho necessário para renová-la (avaliado em US$ 1,7 milhão) e reiniciar a educação.”

Andriy Shevchenko e Oleksandr Zinchenko jogarão parida beneficiente para arrecadar fundos para escola da Ucrânia destruída em ataque russo durante a guerra Foto: DAN BALASHOV / AFP

Partida em Stamford Bridge

Zinchenko e uma lenda do futebol ucraniano, Andriy Shevchenko, que o acompanhou na visita, jogaram com alguns dos 412 alunos e depois conversaram com eles sobre sua experiência quando a Rússia ocupou a cidade de 28 de fevereiro a 31 de março do ano passado. Após esta visita, Zinchenko e Shevchenko decidiram em conjunto com a instituição de caridade United24 organizar o Game4Ukraine, um jogo solidário, no próximo sábado, 5, que terá lugar em Stamford Bridge, estádio do Chelsea, onde Shevchenko jogou várias temporadas, com o objetivo de angariar fundos para a reconstrução da escola.

O United24 foi lançado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para coletar doações a fim de atender as necessidades mais importantes da Ucrânia: defesa e desminagem, assistência médica e reconstrução de um país devastado desde o início do conflito. “Cerca de 800 escolas foram danificadas pelos russos e é impossível reconstruir mais de 200 delas”, disse o jogador. “Esta escola é importante pela sua localização porque é utilizada por dez cidades.”

No entanto, o que mais deixou o jogador do Arsenal impressionado foi ouvir como era a vida das crianças sob a ocupação russa no país. “Alguns nos disseram que o exército russo entrou em suas casas; você olha em seus olhos e percebe as lesões mentais que sofrerão pelo resto de suas vidas”, confessou. “É meio assustador.”

Partida pela Ucrânia será realizada no estádio do Chelsea, em Londres. Foto: HANDOUT / AFP

‘Nunca vou entender’

“Fiquei muito esperançoso quando jogaram futebol com os nossos meninos e meninas no terreno destruído pelos mísseis”, disse Shpak, que é muito ligado à escola porque antes dele os pais também foram professores no mesmo centro educacional. “Há muitas crianças que se formaram nesta escola que nunca mais verei e isso é terrível”, disse ele. “Infelizmente, os graduados da faculdade em que trabalhei morreram nesta guerra.”

Zinchenko não perdeu nenhum amigo próximo, mas ainda não consegue compreender a invasão russa. “Eu nunca vou entender”, disse. “Que alguém nasce e cresce numa terra onde conhece cada pedra e cada árvore e de repente um dia alguém vem de outro lugar e pode fazer o que quiser, pode matar mulheres, homens e crianças e destruir tudo ao seu redor”, lamenta.

Zinchenko, cuja mulher Vlada está esperando o segundo filho do casal, agradece por ele não ter pegado em armas, mas por estar ajudando seu país em um campo que conhece melhor. “Quando meus filhos me perguntarem ‘pai, o que você fez naquele momento?’, eu poderei responder, olhando para os seus olhos, que fiz o melhor de mim”. AFP