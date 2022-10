Estrutura na América do Sul dificulta vida do torcedor para jogo único nas finais continentais

Decisão em uma única partida sempre fez parte da lembrança do brasileiro em Copas do Mundo. No âmbito dos clubes, o torcedor nacional sempre acompanhou tais eventos de maneira distante, lá no futebol europeu. A rotina mudou a partir de 2019, quando a Conmebol adotou o mesmo modelo da Uefa para definir o campeão da Libertadores e da Sul-Americana.

No entanto, a medida não agradou aquele seguidor mais fiel, de presença semanal no estádio. O principal compromisso da temporada, aquele ingresso mais aguardado de todos, foi transferido de seu quintal para distâncias e valores inacessíveis.

“Modelo de final única na Europa funciona bem, porque há vários países que possuem diversos estádios de qualidade, rede hoteleira e malha aérea gigantes. Na América do Sul, a maioria dos países não possui uma arena nível Europa, a rede hoteleira é muito restrita em alguns países e a malha aérea muito menor. Quem acaba pagando essa conta é o torcedor, que quer ver o seu time e muitas vezes não tem uma oferta de voos grande e nem um número de hotéis razoáveis, e acaba ficando tudo muito caro”, explica Fábio Wolff, especialista em Marketing Esportivo, novos negócios e novas tecnologias do esporte.

O são-paulino que quis apoiar a equipe de Rogério Ceni na final da Copa Sul-Americana, neste sábado, contra o Independiente Del Valle, em Córdoba, na Argentina, desembolsou aproximadamente entre R$ 5 mil a R$ 9 mil somente com ingresso e passagem aérea. Caso opte por permanecer alguns dias no país, o custo aumentará consideravelmente com hotel, traslado e alimentação.

Estádio Monumental, em Guayaquil, será o palco da final da Libertadores entre Flamengo e Atlhetico-PR Foto: Dana Moreira / AFP

Há torcedores que estão preferindo ir de carro ou ônibus para economizar a passagem, mas estão levando de 25h a 30h para percorrer os 2.357 km na estrada. Para aqueles que têm melhor condição financeira, agências oferecem tudo por uma média de R$ 17 mil.

O Independiente Del Valle já adiantou que sua torcida não comparecerá em peso e devolveu 12.500 ingressos. O São Paulo terá maioria nas arquibancadas, mas não aproveitará toda a carga, então o estádio Mário Kempes, que tem capacidade para 57 mil pessoas, deverá ter espaços vazios.

“A Conmebol vem tentando emplacar este modelo, com o qual nos acostumamos ver nas copas europeias. Mas, creio que este seja um processo que precisa passar por muitos ajustes ainda. Pensando comercialmente e em linhas gerais, uma final única pode ser um evento promovido de forma diferenciada, explorando novas oportunidades de mercado, atraindo grandes marcas, ativações e ações pontuais, além de fomentar o turismo nas cidades-sede. Por outro lado, e antes de tudo, temos que pensar na experiência do torcedor. Na América do Sul, as condições de deslocamento, hospedagem e de logística em geral são bastante inferiores ao que vemos no continente europeu, sem falar na conversão do preço final dos ingressos. Tudo isso, naturalmente, acaba transformando a final única em um evento menos acessível para muitos”, avalia Renê Salviano, especialista em Marketing Esportivo, com passagem pela direção do Cruzeiro.

Os rubro-negros, tanto de Flamengo quanto Athletico-PR, terão uma tarefa ainda mais árdua para apoiarem seus times na grande final da Copa Libertadores da América. A Conmebol agendou a atual edição para Guayaquil, no Equador, em duelo no dia 29 de outubro, no estádio Monumental. Os pacotes com tudo incluso variam entre R$ 16 mil a R$ 22 mil.

Além de todos os aspectos que envolvem o torcedor, há também um importante fator dentro das quatro linhas. A mudança de duas para uma única partida interfere no resultado esportivo da competição e favorece as equipes menos técnicas.

“Um campeão que sai de duas partidas disputadas é um campeão mais legítimo do que uma partida só. Em uma partida você pode ir bem ou mal, você pode fazer uma competição inteira muito bem jogada e fazer uma partida ruim. E aí você paga por uma competição inteira em uma partida. Pra mim, duas partidas fazem mais sentido, quando se jogam dois jogos e o campeão sai desses dois jogos”, analisa Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

A Conmebol tira o controle dos clubes ao alterar o formato de ida e volta e passa a ditar as regras em único confronto. Os mandantes de cada estádio tinham maior poder com uma partida em cada local e cediam uma pequena cota à Conmebol. Hoje, a entidade sul-americana detém a maior parte dos bilhetes e cede uma pequena cota aos dois finalistas, encarecendo bastante o ingresso e limitando o acesso dos estrangeiros no país-sede.

SEM LOUCURAS

Sempre quando os principais clubes do Brasil estão envolvidos em decisões internacionais, vemos alguns personagens que sacrificam suas vidas pessoais ou profissionais para acompanhar de perto o momento histórico de sua amada equipe.

Alguns vendem carro, outros largam o emprego, e muitos fazem dívidas que perduram por anos. E muitas vezes o sujeito volta decepcionado, pois o resultado esportivo não foi o esperado.

Para Bruna Allemann, educadora financeira da Acordo Certo, empresa especializada em renegociação de dívidas, tudo deve ser muito planejado e o torcedor que está com o orçamento apertado pode ter meios de conter o prejuízo por lá.

“A pergunta que todo torcedor tem que fazer é: a viagem cabe no seu orçamento? O primeiro passo é sempre o de “quero ir”, mas antes de tomar qualquer decisão se pergunte: eu posso ir? Se estiver em situação de inadimplência, tenha em mente que os custos de uma viagem podem ser usados para o pagamento de contas e dívidas mais urgentes”, alerta Bruna, da Acordo Certo. “Se você realmente tem condições de ir, opte por meios de transporte e alimentação baratos para amenizar o gasto final. Pesquise opções de hostels e hotéis baratos longe do estádio, e veja as opções de trajeto e transporte público para o dia do jogo. Evite comprar comida perto dos pontos turísticos e gaste em supermercados - custo mais barato, promoções e maiores opções de comida. Dessa forma, o torcedor pode realizar seu sonho, sem entrar no vermelho.”

No caso de Flamengo e Athletico-PR, o vencedor ainda proporcionará um outro sonho de viagem ao seu torcedor, o Mundial de Clubes da Fifa, que está programado para acontecer no início de 2023, sem local definido ainda, mas com possibilidades de o país-sede ser os Estados Unidos.

Se a conversão do dólar para o real também não alivia o bolso do brasileiro, ao menos o país tem boa estrutura e diversas opções para quem quiser se programar. No entanto, o planejamento deve começar o quanto antes, visando redução de gastos.