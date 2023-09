Estudiantes x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Estudiantes e Corinthians decidem nesta terça-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília), quem avança às semifinais da Copa Sul-Americana. Após vitória por 1 a 0 na partida de ida, os comandados de Vanderlei Luxemburgo precisam apenas de um empate para se classificar na competição, que se tornou a mais importante para a equipe na temporada, após eliminação na Copa do Brasil.

Somando Libertadores e Sul-Americana, o Corinthians enfrentou em 12 oportunidades equipes da Argentina em fases eliminatórias. O Estudiantes, adversário desta terça-feira, será o terceiro desde a última temporada, em que todos os confrontos foram decididos fora de casa. Caso consiga ao menos um empate, os comandados de Luxemburgo avançam à semifinal da competição.

No histórico, o Corinthians tem cinco duelos com argentinos na Sul-Americana e outros sete na Libertadores. Ao todo, são seis triunfos e seis eliminações, somando as duas competições. No entanto, desde 2017, os brasileiros não tem os argentinos como algozes em suas ambições continentais. Já são três confrontos – sem somar a partida contra o Estudiantes –, contra Racing (2019, Sul-Americana), Boca Juniors (2022, Libertadores) e Newell’s Old Boys (2023, Sul-Americana).

Estudiantes e Corinthians se enfrentam pela Copa Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

ESTUDIANTES X CORINTHIANS

LOCAL: La Plata, Argentina.

ESTÁDIO: Estádio Uno.

DATA: 29/08/2023 (terça-feira).

HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SBT (TV aberta)

ESPN (TV fechada)

Star+ (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ESTUDIANTES : Andújar; Leonardo Godoy, Lollo, Santiago Núñez e Bendetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui e Zapiola; Mauro Méndez. Técnico : Eduardo Domínguez.

: Andújar; Leonardo Godoy, Lollo, Santiago Núñez e Bendetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui e Zapiola; Mauro Méndez. : Eduardo Domínguez. CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo (Caetano) e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Guilherme Biro (Wesley), Matías Rojas e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS