Estudo aponta Real Madrid como o clube mais rico do mundo; veja lista

Dono de nada menos que 14 títulos da Liga dos Campeões - o último deles na temporada 2021/22 - o Real Madrid é o time mais rico do mundo. De acordo com a 27ª edição do Deloitte Football Money League, o clube merengue é que tem maior geração de receitas no futebol mundial. A lista relata as 20 equipes mais ricas do mundo e todas são europeias. Flamengo e Inter Miami são citados como possíveis concorrentes a acabar com essa hegemonia.

PUBLICIDADE Ao todo, as 20 equipes mais ricas do mundo geram uma receita recorde de 10.5 bilhões de euros (aproximadamente R$ 56 bilhões). O valor representa um aumento de 14% com relação ao ano passado e a números pré-pandemia. Foram 9.2 bilhões de euros nas temporadas 2021/22 e 2018/19 (cerca R$ 50 bilhões). Um número importante também tem relação com a presença de público nos estádios. A receita da temporada 2022/23 foi em média de 1.9 bilhões de euros (aproximadamente R$ 10 milhões). A expressiva marca representa a busca pelos torcedores em assistir as partidas in loco vez que os estádios começaram a operar com capacidade total por toda a Europa. No geral, 13 dos 20 clubes mais ricos do mundo registraram recordes em dias de jogo, com destaque para os campeonatos Alemão, Italiano, Francês e Espanhol. Milan, Internazionale e Napoli registraram aumento de dois dígitos com relação à temporada 2018/19.

Vini Jr. é um dos principais jogadores do Real Madrid, clube com maior receita do mundo. Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP

No geral, os 20 clubes listados pela pesquisa reportaram um aumento de receitas que ultrapassam os 500 milhões de euros (R$ 2.6 bilhões de reais, aproximadamente). Comerciais e transmissões de partidas representam 42%, cerca de 222 milhões de euros (cerca de R$ 1.18 bilhão), e 213 milhões de euros (cerca de R$ 1.13 bilhão), ou seja, 40%, respectivamente. Renda de partida giram em torno de 93 milhões de euros (aproximadamente R$ 497 milhões).

O Real Madrid ultrapassou o Manchester City, se tornando o clube com maior receita na temporada 2022/23. É a primeira vez que isto acontece desde a temporada 2017/2018. O clube merengue reportou um aumento de 118 milhões de euros (aproximadamente R$ 631 milhões) com relação ao último ano, totalizando 831 milhões de euros em receitas (cerca de R$ 4.44 bilhões).

Desafiantes à vista

A lista dos 20 clubes mais poderosos financeiramente do futebol mundial é, predominantemente, composta por clubes da Europa. Mas a situação pode vir a mudar nas próximas temporada. De acordo com o estudo. A organização destaca as ligas dos EUA e do Brasil como desafiantes à hegemonia do ‘Velho Continente’. Em especial, Flamengo e Inter Miami. Enquanto um clube ganhou destaque mundial e mudança de patamar com a contratação de Lionel Messi, o rubro-negro está ‘batendo à porta’ do top 30.

Confira, abaixo, a lista dos 30 clubes mais ricos do mundo:

Real Madrid = 831.4 milhões de euros (aproximadamente R$ 4.44 bilhões). Manchester City = 825.9 milhões de euros (aproximadamente R$ 4.41 bilhões). Paris Saint-Germain = 801.8 milhões de euros (aproximadamente R$ 4.28 bilhões). Barcelona = 800 milhões de euros (aproximadamente R$ 4.27 bilhões). Manchester United = 745.8 milhões de euros (aproximadamente R$ 3.98 bilhões). Bayern de Munique = 744 milhões de euros (aproximadamente R$ 3.97 bilhões). Liverpool = 682.9 milhões de euros (aproximadamente R$ 3.65 bilhões). Tottenham = 631.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 3.37 bilhões). Chelsea = 589.4 milhões de euros (aproximadamente R$ 3.15 bilhões). Arsenal = 532.6 milhões de euros (aproximadamente R$ 2.84 bilhões). Juventus = 432.4 milhões de euros (aproximadamente R$ 2.31 bilhões). Borussia Dortmund = 420 milhões de euros (aproximadamente R$ 2.24 bilhões). Milan = 385.3 milhões de euros (aproximadamente R$ 2.06 bilhões). Internazionale = 378.9 milhões de euros (aproximadamente R$ 2.02 bilhões). Atlético de Madrid = 364.1 milhões de euros (aproximadamente R$ 1.94 bilhão). Eintracht Frankfurt = 293.5 milhões de euros (aproximadamente R$ 1.56 bilhão). Newcastle = 287.8 milhões de euros (aproximadamente R$ 1.53 bilhão). West Ham = 275.1 milhões de euros (aproximadamente R$ 1.47 bilhão). Napoli = 267.7 milhões de euros (aproximadamente R$ 1.43 bilhão). Olympique de Marselha = 258.4 milhões de euros (aproximadamente R$ 1.38 bilhão).