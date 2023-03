Estudo diz que Shakira ganha R$ 155 mil por dia com músicas sobre Piqué

Um estudo da companhia Findasense Data & Intelligence, divulgado pela revista Lecturas, revelou nesta quarta-feira que a cantora colombiana Shakira ganha cerca de 20 euros (R$ 108) por minuto pelas músicas com referências ao ex-marido Gerard Piqué.

Fazendo os cálculos sobre ganhos diários, Shakira estaria faturando R$ 155 mil por dia graças à audiência nas plataformas de streaming e YouTube dada às músicas “Te felicito”, “Monotonia”, “BZRP” e “TQG”.

Ainda de acordo com os estudos, Shakira já teria faturado aproximadamente R$ 160 milhões desde o lançamento das músicas. “As mulheres já não choram, as mulheres faturam”, diz um dos versos mais famosos de uma das canções.

Notícias recentes indicam que Shakira vai deixar a Espanha com seus dois filhos, Milan, 10, e Sasha, 8, frutos do relacionamento com Piqué. A colombiana deseja viver em Miami, nos Estados Unidos. Mas a cantora teria feito restrições ao ex-jogador do Barcelona. Ela não quer que ele busque os filhos na companhia da sua mãe, Montserrat Bernabéu, e da namorada Clara Chía.

Piqué e Clara oficializaram neste início de ano o relacionamento e pretendem se casar em breve. Clara inclusive reativou suas redes sociais, apesar de se manter discreta.