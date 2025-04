EUA x Brasil em amistoso feminino: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O amistoso entre Estados Unidos e Brasil está marcado para acontecer neste sábado, a partir das 18h (horário de Brasília). Sediado no SoFi Stadium, na Califórnia, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo canal de TV fechada Sportv.

Campeãs olímpicas em Paris contra o Brasil, as norte-americanas chegam para o confronto após terem sido eliminados da Copa SheBelieves pelo Japão, em fevereiro. A técnica Emma Hayes aposta suas fichas na atacante Catarina Macário, uma das estrelas do Chelsea.

EUA e Brasil se encaram em amistoso na Califórnia. Foto: Arte/Estadão

Sem Marta, o Brasil fará sua primeira partida na temporada. O treinador Arthur Elias priorizou as jogadoras que atuam no país e na Europa, por conta do ritmo de jogo. Os destaques ficam por conta goleira Lorena e Gabi Portilho.

EUA X BRASIL: SAIBA TUDO SOBRE O AMISTOSO

DATA : 05/04/2025 (sábado)

: 05/04/2025 (sábado) HORÁRIO : 18h (de Brasília)

: 18h (de Brasília) LOCAL: SoFi Stadium, na Califórnia (EUA)

ONDE ASSISTIR A EUA X BRASIL AO VIVO

Sportv (TV Fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EUA

EUA: Jane Campbell; Emily Fox, Tara McKeown, Emily Sonnett e Sam Coffey; Lindsey Heaps, Crystal Dunn e Lily Yohannes; Yazmeen Ryan, Catarina Macário e Ally Sentnor. Técnica: Emma Hayes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BRASIL

BRASIL: Lorena; Kaká (Tarciane), Isa Haas e Lauren; Angelina, Duda Sampaio, Adriana (Mariza) e Lais Estevam; Gabi Portilho, Amanda Gutierres e Gio (Jheniffer). Técnico: Arthur Elias.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE EUA E BRASIL

27/02 - EUA 1 x 2 Japão - Copa SheBelieves

1 x 2 Japão - Copa SheBelieves 01/12 - Austrália 1 x 2 Brasil - Amistoso