EUA x Brasil em amistoso: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A técnica Emma Hayes contou com ótima atuação Trinity Rodman diante do Brasil no SoFi Stadium, no último sábado. A centroavante foi autora do primeiro gol do jogo. Lindsey Heaps, de pênalti, garantiu o 2 a 0 no placar.

Apesar da derrota e de um começo complicado, o Brasil de Arthur Elias mostrou força em alguns momentos do duelo. A atacante Ludmila quase marcou um belo gol, mas acabou parando no travessão. Para o segundo jogo, a seleção brasileira continua sem a presença da meia Marta, que não foi convocada para os amistosos.