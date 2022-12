Everaldo Marques narra vitória de Marrocos sobre Portugal e participa de 7 zebras na Copa do Mundo

Poucas coisas chamam tanta atenção quanto uma vitória improvável em uma Copa do Mundo. Ver uma seleção inferior, ou com menor tradição futebolística, ganhar de um time grande é sempre surpreendente, mas um narrador brasileiro parece cada vez mais acostumado com tais resultados.

Everaldo Marques, locutor dos canais Globo, se tornou uma espécie de especialista quando o assunto é zebras no Mundial do Catar. Ao narrar a vitória de Marrocos sobre Portugal por 1 a 0, resultado que colocou o time africano na semi final do torneio, Marques comandou sua sétima zebra no mundial.

Seleção marroquina celebra vitória contra Portugal e classificação para as semi finais da Copa do Mundo de 2022. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Além do jogo das quartas de final, o Rei das Zebras também narrou: Arábia Saudita 2 x 1 Argentina; Japão 2 x 1 Alemanha; Marrocos 2 x 0 Bélgica; Tunísia 1 x 0 França; Coreia do Sul 2 x 1 Portugal; Marrocos 0 x 0 Espanha.

Nas redes sociais, os internautas apelidaram o narrador de “Ezebraldo Marques” e pedem para que ele seja escalado no jogo entre Argentina e Croácia, visando a derrota dos hermanos.

A “zica” de Everaldo é tamanha que, logo após ser anunciado que ele comandaria a transmissão do jogo entre Portugal e Marrocos, haviam aqueles que já lamentavam a derrota do time de Cristiano Ronaldo. Dito e feito.

O próprio locutor entrou na brincadeira e repostou em suas redes sociais uma reportagem produzida pelo programa SP2 sobre zebras na Copa do Mundo. “Não entendi o motivo de eu ter sido citado e convidado a participar…”, brincou o narrador.