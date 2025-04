Everton x Arsenal na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Everton e Arsenal se enfrentam neste sábado, 5, a partir das 8h30 (de Brasília), em duelo pela 31ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês). Após vencer o Fulham, em duelo londrino, nesta semana, a equipe de Mikel Arteta busca vencer para diminuir a vantagem do Liverpool no topo da tabela. A partida acontece no Goodison Park, em Liverpool, e tem transmissão do Disney+.

PUBLICIDADE O Everton fez jogo duro com o Liverpool nesta semana, mas foi derrotado, no Anfield, pelo clássico de Merseyside. Mesmo sem correr grandes riscos de rebaixamento, a equipe viu a distância para os rivais se ampliar após sequência de cinco jogos sem vitória no Campeonato Inglês. Atualmente, ocupa a 15ª colocação, com 34 pontos. Já o Arsenal, depois de vitória diante do Fulham por 2 a 1, chegou a diminuir a vantagem para o Liverpool, mas voltou a estar 12 pontos da liderança depois da derrota do Everton. Agora, além de precisar vencer fora de casa, terá o desfalque de Gabriel Magalhães, que lesionou a coxa na partida contra o Fulham e precisará passar por cirurgia.

Everton e Arsenal se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

EVERTON X ARSENAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

DATA : 05/04/2025 (sábado)

: 05/04/2025 (sábado) HORÁRIO : 8h30 (de Brasília)

: 8h30 (de Brasília) LOCAL: Goodison Park, em Liverpool, Inglaterra

Publicidade

ONDE ASSISTIR A EVERTON X ARSENAL AO VIVO

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EVERTON

EVERTON: Jordan Pickford; Jake O’Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite e Vitaliy Mykolenko; Idrissa Gueye e James Garner; Jack Harrison, Abdoulaye Doucouré e Carlos Alcaraz; Beto. Técnico: David Moyes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ARSENAL

ARSENAL: David Raya; Jurriën Timber, William Saliba, Jakub Kiwior e Myles Lewis-Skelly; Martin Odegaard, Thomas Partey e Declan Rice; Ethan Nwaneri, Gabriel Martinelli e Mikel Merino. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE EVERTON E ARSENAL

02/04 - Liverpool 1 x 0 Everton - Premier League (Campeonato Inglês)

- Premier League (Campeonato Inglês) 01/04 - Arsenal 2 x 1 Fulham - Premier League (Campeonato Inglês)