Everton x Arsenal: onde assistir, horário e escalação das equipes

O fim de semana em Liverpool reserva um confronto de opostos na tabela do Campeonato Inglês neste domingo, 17: o Everton, na zona de rebaixamento, enfrenta o Arsenal, atual vice-campeão e quinto colocado, que busca se manter próximo ao líder, Manchester City. Uma vitória é essencial para as ambições de ambos os clubes na competição.

Se a equipe de Londres vencer, chegará aos 13 pontos em cinco jogos, apenas dois atrás do rival de Manchester, que tem 100% de aproveitamento. O representante de Liverpool, por sua vez, ainda não venceu no campeonato e quer aproveitar a recente derrota do Sheffield United, primeiro time fora do Z-3, para o Tottenham, para sair da degola.

Sean Dyche terá alguns desfalques importantes para o duelo, como o do capitão Seamus Coleman, que segue lesionado. Mikel Arteta, por outro lado, deve dispor quase de força máxima, com os brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli como prováveis nomes na escalação.

Everton x Arsenal: onde assistir. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Liverpool, Inglaterra.

: Liverpool, Inglaterra. ESTÁDIO : Goodison Park.

: Goodison Park. DATA : 17/09/2023 (sábado).

: 17/09/2023 (sábado). HORÁRIO: 12h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

ESPN (TV fechada).

Star+ (Streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

EVERTON : Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite e Ashley Young; McNeil, Gueye, Onana e Danjuma; Doucouré e Beto. Técnico : Sean Dyche.

: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite e Ashley Young; McNeil, Gueye, Onana e Danjuma; Doucouré e Beto. : Sean Dyche. ARSENAL: Ramsdale; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Declan Rice, Havertz e Odegaard; Saka, Nketiah (Gabriel Jesus) e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS