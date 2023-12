Everton x City: onde assistir, horário e escalações das equipes

Depois de vencer o título do Mundial de Clubes com a goleada por 4 a 0 diante do Fluminense, o Manchester City volta a campo nesta quarta-feira, dia 27, às 17h15 (horário de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra, contra o Everton. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O Everton briga para fugir da zona de rebaixamento, com 16 pontos, somente um a mais que Luton Town, o primeiro do Z-3. Caso seja derrotado, e o Chelsea vença o clube de Luton, o time de Liverpool pode cair para a 18º posição. Apesar da situação, o Everton vinha de uma sequência de quatro vitórias e sem sofrer gols na Premier League, até ser derrotado pelo Tottenham, na última rodada. O clube também foi eliminado, pelo Fulham, na Copa da Liga Inglesa.

O City volta a campo depois de conquistar o mundo pela primeira vez. A última partida pela liga inglesa foi o empate em 2 a 2 contra o Crystal Palace. Na tabela, o time de Pep Guardiola espera melhorar. É apenas o quinto, com 34 pontos, oito a menos que o líder Liverpool. Se vencer, a equipe de Manchester pode apenas chegar à quarta posição. Haaland, De Bruyne e Doku, que ficaram fora da disputa do Mundial, continuam afastados por lesão.

Everton e Manchester City vivem situações diferentes na Premier League. Foto: Arte/Estadão

EVERTON x CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

DATA : 27/12 (quarta-feira).

: 27/12 (quarta-feira). HORÁRIO : 17h15 (de Brasília).

: 17h15 (de Brasília). LOCAL: Goodison Park, em Liverpool.

ONDE ASSISTIR EVERTON x CITY AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO EVERTON

EVERTON: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Onana, Gueye e Garner; McNeil, Harrison e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CITY