Ex-colega de Cristiano Ronaldo revela drama no início de carreira: ‘Comíamos sobras de hambúrgueres’

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo leva uma vida de rei na Arábia Saudita, onde atua pelo Al-Nassr. Porém, o craque nem sempre gozou do luxo que dispõe atualmente e teve um início de carreira difícil. O português Fábio Paim, ex-colega do atacante nos tempos de Sporting, revelou que eles tinham pouco dinheiro e comiam sobras de hambúrgueres.

“Quando jogávamos no Sporting e morávamos na academia, morávamos no estádio. À noite, íamos ao McDonald’s comprar os hambúrgueres que ninguém queria mais e que não serviam para vender. Estávamos lá todas as noites para pegar os hambúrgueres, comíamos as sobras que iam ser jogadas fora. O Sporting sabia disso. Não é como hoje”, disse Paim, em entrevista ao tabloide inglês The Sun.

Cristiano Ronaldo em ação com a camisa do Sporting, de Portugal, em 2003 Foto: Marcos Borga / REUTERS

Ambos foram companheiros no Sporting até 2003, quando Cristiano Ronaldo foi negociado com o Manchester United. Considerado um jogador promissor, Paim chegou a ser emprestado ao Chelsea, mas não teve muitas oportunidades no time inglês. Ele acumulou passagens por clubes menores de Portugal e do Leste Europeu, além de ter assinado contrato com o Paraíba do Sul para a disputa da terceira divisão do Campeonato Carioca, mas nunca entrou em campo. Paim conta que gastou boa parte do seu dinheiro com carros, álcool, festas e mulheres.

Em 2019, após a aposentadoria, Paim foi detido com 5g de cocaína e foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Trabalhando atualmente em uma barbearia de Portugal, ele recorda com carinho os elogios que recebia de Cristiano Ronaldo.

“O Cristiano, com todo o seu esforço e trabalho, chegou ao nível que merece. Mas quando eu estava jogando, se tivesse o mesmo esforço e comprometimento, seria melhor que ele. Se falo de técnica, fui melhor. Eu era um pequeno Ronaldinho (Gaúcho). Mas como podemos ver, não é a técnica que nos leva a lugar nenhum”, afirma. “Mas sim, naquela época, eu era melhor que o Cristiano. Acredito que ele deveria me dar uma de suas Bolas de Ouro!”, brincou.

Segundo a revista Forbes, Cristiano Ronaldo se tornou, em 2023, o jogador de futebol que mais ganhou dinheiro em um ano na história. O atacante do Al Nassr arrecadou US$ 136 milhões, algo em torno de R$ 561 milhões segundo a cotação atual. De acordo com a publicação, US$ 46 milhões são oriundos de salário e o restante com patrocínios e outros pagamentos fora do esporte. O total supera em cerca de US$ 6 milhões o total que Lionel Messi ganhou nos últimos três anos de sua carreira.