Vídeo: ex-companheiro de Salah sofre parada cardíaca durate jogo e é socorrido pelos companheiros

O atacante Ahmed Refaat, do Future Football Club, do Egito, sofreu uma parada cardíaca em campo. Ele disputava uma partida pelo Campeonato Egípcio na tarde de segunda-feira, dia 11, quando, aos 43 minutos do segundo tempo, caiu no gramado desacordado. O jogador chegou a ficar sem respirar e foi levado para o hospital, onde está internado com quadro instável. Os companheiros tentaram reanimá-lo no gramado.

O jogo era entre o time de Ahmed e o Al-Ittihad, de Alexandria, cidade que fica à 220 quilômetros da capital Cairo. Tão logo o jogador caiu no chão, o árbitro parou a partida. Adversários e companheiros de Ahmed tentaram socorrê-lo, mas logo uma equipe médica ingressou no gramado. O estádio ficou e silêncio. Uma ambulância o levou para o Hospital Zamzam, nas imediações da região. Conforme o Future informou, as tentativas de reanimação do jogador duraram uma hora. Ele continua internado e o quadro não permite a transferência para outro local. "O clube continua, nas últimas horas, em estado de preocupação e tristeza", disse a nota. Veja o momento da queda no vídeo abaixo. As imagens são fortes.

Ahmed ainda faz testes para investigar as causas da parada cardíaca. O jogador está em uma ala de terapia intensiva e é acompanhado pelo médico do Future, Waleed Deabs. A cena do incidente choca. O árbitro decidiu encerrar a partida, que estava empatada em 0 a 0.

O atacante já integrou a seleção do Egito em jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, junto de Mohamed Salah, astro do Liverpool. Toda a carreira do camisa 10 do Future foi em clubes egípcios, inclusive no Al-Ittihad, de Alexandria, que era o adversário nesta rodada.

Outros casos

Como ainda não foram averiguadas a gravidade e a causa do ocorrido, não há informações sobre a possibilidade de Ahmed voltar a jogar. Em 2020, o dinamarquês Christian Eriksen sofreu um mal súbito em jogo da Eurocopa. Ele precisou ter um desfibrilador implantado no coração, mas conseguiu voltar a atuar dois anos depois. Recentemente, um jogador de vôlei de 21 anos passou por uma parada cardíaca na Bélgica e foi salvo pelo equipamento, que ele já tinha implantado há dois anos no coração.