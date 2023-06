Robert Renan, zagueiro do Zenit, foi convocado nesta segunda-feira para integrar a seleção brasileira em substituição a Nino, do Fluminense. O atleta, de 19 anos, deve se juntar ao elenco do técnico Ramon Menezes na quarta quarta-feira.

Robert Renan, formado no Corinthians, defendeu a equipe nacional sub-20, também comandada por Ramon, no Mundial disputado recentemente na Argentina. O Brasil foi eliminado nas quartas de final pela seleção de Israel, após perder na prorrogação por 3 a 2.

O zagueiro foi negociado pelo Corinthians no fim do ano em troca envolvendo o centroavante Yuri Alberto. Quem também está envolvido na transação é o volante Du Queiroz. Com a seca de gols do atacante, muitos corintianos encaram a troca como prejudicial para o time alvinegro.

Robert Renan em ação em duelo com a Tunísia pelas oitavas de final do Mundial Sub-20. Foto: Gustavo Garello/ AP

Além de Robert Renan, a seleção brasileira tem á disposição na zaga: Marquinhos, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, e Ibañez, da Roma. No jogo com o Marrocos, Ramon usou Marquinhos e Ibañez como titulares.

O Brasil enfrenta a seleção de Guiné, sábado, em Barcelona. Três dias depois, faz outro amistoso, contra Senegal, em Lisboa. Os testes estão servindo para Ramon observar especialmente os jovens atletas visando também os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

O zagueiro Nino foi desconvocado, nesta segunda-feira pela manhã, por se queixar de dores na coxa após o jogo do Fluminense contra o Goiás, domingo à noite, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro.