Ex de Daniel Alves posta foto beijando amiga e diz: ‘Obrigado por me encher de vitalidade novamente’

Joana Sanz, ex-mulher de Daniel Alves, parece ter superado de vez a tumultuada separação do brasileiro, preso por suposta agressão sexual a uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona. A modelo e empresária compartilhou uma foto beijando uma amiga na boca, a parabenizando pelo seu aniversário e agradecendo por ter ajudado a contornar o momento difícil.

“Parabéns Sandra Tabarés. Te amo. Obrigada por me tirares do chão e voltares a encher-me de vitalidade. Continuamos a somar momentos. Nos bons e maus momentos”, escreveu Joana, Sanz, na função stories de sua conta no Instagram. A amiga da ex-mulher de Daniel Alves tem cerca de 33 mil seguidores.

Joana Sanz, ex de Daniel Alves, parabenizou amiga pelo aniversário com beijo na boca Foto: Reprodução/@joanasanz

No dia 2 de abril, Joana Sanz anunciou que ia deixar as redes sociais. Aos seus 982 mil seguidores, ela falou que havia tomado essa decisão por causa de todo o assédio causado pela prisão de Daniel Alves. Desde então, a modelo diminuiu bastante a frequência de publicações.

“Está afetando minha saúde mental e minha vida social. Não sou uma pessoa que vive se expondo publicamente porque me causa ansiedade e não é para mim. Graças a Deus posso fazer meu trabalho longe dos holofotes”, publicou.

Joana Sanz anunciou o fim do casamento com Daniel Alves em março, cerca de dois meses após a prisão do brasileiro. O anúncio aconteceu por meio de uma carta publicada nas redes sociais. Duas semanas depois, o Estadão publicou com exclusividade uma carta escrita por Daniel Alves para Joana. No texto, o atleta lamenta a decisão da modelo de terminar o relacionamento com ele na prisão e diz entender que ela “não tenha sido capaz de suportar toda essa pressão.”

CASO DANIEL ALVES

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 39 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção.

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna, segundo o jornal El Periódico. Ela procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa “Y Ahora Sonsoles”, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia.