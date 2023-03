Ex de Luís Fabiano expõe nova traição e mensagem de amante: ‘Mulher que não bimba leva chifre’

Juliana Paradela, ex-mulher de Luís Fabiano, usou as redes sociais nesta quarta-feira para expor uma nova traição do ex-jogador. No Instagram, ela revelou uma mensagem que recebeu de uma suposta amante do marido, atualmente comentarista da ESPN. No texto, a seguidora culpa a influencer pelas traições de Luís Fabiano.

“Mulher que não transa será traída mesmo. Eu saí algum tempo com ele (Luís Fabiano) e sei como seu casamento é de aparência. Só não engravidei porque filhos não estavam nos meus planos aquele tempo. Você e ele sabem que o casamento era só fachada. Siga seu caminho e deixe ele (sic) seguir o dele. Não coloque os filhos contra ele. Você teve sua participação de culpa. Mulher que não ‘bimba’ leva chifre, assim como homem também”, escreveu o perfil de nome Erika, que está indisponível na rede social.

Pouco tempo antes da publicação, Juliana havia publicado um longo texto no qual refletia sobre a descoberta recente de que Luís Fabiano terá um filho com uma amante, fruto de um relacionamento extraconjugal. Ela diz que o fato “cruel, desleal e traiçoeiro” a fortalecerá.

“Sou feita de amor e aqui só tem amor. Não esperem que eu pague o mal com o mal. Escolho o bem! Abraço o meu recomeço com a certeza de que todo o meu plantio irá gerar frutos lindos e abençoados”, publicou.

Após receber a notícia da gravidez de uma suposta amante de Luís Fabiano, Juliana indicou a separação do casal. Giovanna, Gabriellla e Giulie foram fruto do relacionamento do ex-atleta com a influenciadora digital. Giovanna, filha mais velha de Luís Fabiano, comprou a briga da mãe, Juliana Paradela, e confirmou que o pai terá outra filha fora do casamento. A jovem de 19 anos também aproveitou para expor a amante do pai.

“Vim falar que é tudo verdade, meu pai vai ter uma filha com a amante. Estou aqui para prestar apoio à minha mãe. Minha mãe é um exemplo de mulher muito forte e que vai superar isso. Obrigada. Te amo, mãe”, escreveu Giovanna. Luís Fabiano não se pronunciou.