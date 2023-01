Ex-goleiro Marcos justifica ausência em velório de Pelé: ‘Ninguém foi no dos meus pais’

Durante o velório de Pelé, uma das ausências mais sentidas foram a dos jogadores brasileiros campeões da Copa do Mundo de 2002, a última que o País ganhou. O não comparecimentos dos pentacampeões mundiais foi motivo de fortes críticas por parte da mídia esportiva e de torcedores brasileiros. Neto, apresentador e comentarista da Band, fez duras críticas aos jogadores.

Em suas redes sociais, o ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e titular na campanha vitoriosa do Mundial da Coreia do Sul e do Japão, 20 anos atrás, justificou sua falta relembrando a morte dos pais. Havia muitas mágoas em suas palavras.

Acompanhado de uma foto dos pais, o texto do goleiro do penta afirmava que “ninguém aqui das redes foi (no velório deles). Eu fui para chorar, orar e sofrer por saber que nunca mais iria vê-los, mas não pedi homenagem de ninguém, não julguei ninguém, não dei entrevista, e para mim não foi um show”.

O ex-goleiro palmeirense também disse que entende a cobrança feita por terceiros devido ao que Pelé representa para o futebol brasileiro, mas afirmou que “ao Edson, hoje, só passo fazer uma oração e não preciso me aparecer para isso!” Marcão deu a entender que muitos foram ao velório do Rei para se mostrar. Em nenhum momento ele tocou no fato de Pelé ter sido o grande jogador que foi e o precursor das conquistas mundiais da seleção brasileira.

Os jogadores do penta ainda são todos amigos. Eles têm um grupo no WhatsApp para se comunicar. Recentemente, todos fizeram duras críticas ao comentarista e ex-jogador Walter Casagrande. Nenhum jogador do penta ou a comissão técnica daquela conquista compareceu ao velório de Pelé. Apenas Marcos havia se pronunciado.