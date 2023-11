Ex-jogador do sub-23 do Fluminense morre após acidente de carro em Minas Gerais

Morreu neste domingo, após acidente de carro em Minas Gerais, o jogador Wiris, que atuou no time sub-23 do Fluminense até o ano passado. Ele foi vítima de um acidente de carro na BR-267, na altura de Lima Duarte, município mineiro. Recentemente, ele defendeu as cores do Paracatu, na segunda divisão do Estado.

O jovem teve uma trajetória internacional, passando pelo Loko Plovdiv, da Bulgária, antes de ingressar no Fluminense em fevereiro de 2021. Durante seu período na base no Rio, o garoto teve a oportunidade de participar dos treinos com os profissionais do time de cima.

O tricolor carioca, por meio de suas redes sociais, manifestou pesar pela perda do atleta: “Desejamos muita força aos familiares e amigos em um momento tão difícil”. E posto o garoto com a camisa do clube.

Ao longo de sua passagem pelo sub-23 do Fluminense, até o ano passado, Wiris disputou 14 jogos entre 2021 e 2022. O projeto, no entanto, acabou sendo desfeito neste ano devido à ausência de calendário para a categoria no clube. Ele e outros jogadores foram dispensados.